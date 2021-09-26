8月石油輸出國家組織及夥伴國（OPEC+）減產協議執行率達116％、美國擬於11月取消旅行限制等因素影響，國際油價持續向上墊高。不過，在亞鄰最低原則下，中油宣布汽、柴油漲幅全額吸收，價格持平、不調整。

中油表示，本週油價持續維持亞洲鄰近國家最低價機制，汽油吸收0.6元，柴油吸收1.5元；累計110年至8月底止，共吸收53.35億元。

中油本週浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價上漲1.08美元，新臺幣兌美元匯率貶值0.044美元，國內油價依公式計算漲幅為1.31％，汽、柴油每公升原應各調漲0.6元及1.5元。在為維持價格需低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星）之限制前提下，汽、柴各0.6元及1.5元漲幅全額吸收。

影響所及，中油參考零售價維持92無鉛汽油每公升28.2元、95無鉛汽油每公升29.7元、98無鉛汽油每公升31.7元、超級柴油每公升25.3元。

因美國墨西哥灣的石油產能在颶風過後3週仍未能完全恢復，紐約商業交易所（NYMEX）11月原油期貨9月23日收盤上漲1.5％，成為每桶73.30美元，創兩個月來新高；歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油也上漲1.4％，每桶達77.25美元。

據美國能源部數據，墨西哥灣海上原油生產平台產能約佔美國原油總產量的17％。美國內政部安全與環境執法局（BSEE）9月23日報告表示，美國墨西哥灣的原油日產能關閉16.18％或294,414桶/日；墨西哥灣總數560座的人工操作生產平台當中，仍有31座撤離人員，或為5.5％。

(時報資訊)