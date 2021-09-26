中央流行疫情指揮中心今(26)日表示，今(110)年度公費流感疫苗分2階段開打，第1階段於10月1日起開打，第2階段自11月15日開始，除50至64歲無高風險慢性病成人接種時間在第2階段，其餘對象均於第1階段。指揮中心呼籲符合公費接種資格民眾開打後儘速預約接種，且需注意「與COVID-19疫苗接種時間間隔7天以上」，並在前往合約院所預約或接種前，主動告知疫苗接種史。

流感疫苗10月起開打。（圖／指揮中心提供） 指揮中心說明，公費流感疫苗開打期間，COVID-19疫苗接種作業持續進行，依據衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組專家建議，COVID-19及流感2種疫苗接種間隔應至少7天，避免發生疫苗接種不良事件無法釐清。今年度公費流感疫苗實施對象與去(109)年相同，第1階段開打對象，包括醫事及衛生防疫相關人員、65歲以上長者、安養、養護、長期照顧(服務)等機構之受照顧者及所屬工作人員、滿6個月以上至國小入學前幼兒、孕婦、具有潛在疾病之高風險慢性病人、BMI≧30者與罕見疾病及重大傷病患者、國小至高中(職)/五專一至三年級學生、6個月內嬰兒之父母、幼兒園托育人員及托育機構專業人員、禽畜業及動物防疫相關人員；第2階段開打對象，為50至64歲無高風險慢性病成人。

指揮中心提醒，開打後，民眾可先透過各地方政府衛生局網頁、疾管署流感防治一網通(https://antiflu.cdc.gov.tw/)、疾管家或1922防疫諮詢專線，查詢鄰近合約院所，再電洽院所預約，以確保可施打到疫苗且節省排隊等候時間；前往接種時應攜帶健保卡及相關證明文件(如兒童健康手冊、孕婦健康手冊等)，並佩戴口罩、適度保持安全距離及執行手部衛生等措施。

指揮中心表示，合約院所請配合妥善安排接種動線，讓預約民眾優先接種，適時增加人力疏導人流等接種規劃；此外，請醫師於接種前可先查詢全國性預防接種資訊管理系統，以及進行接種評估時，請民眾出示全民健保動快易通健康存摺APP或COVID-19疫苗接種紀錄卡，確認民眾是否7天內曾接種COVID-19疫苗，並於完成接種流感疫苗後，於健保卡黏貼流感疫苗接種貼紙。

(時報資訊)