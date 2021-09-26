數位五倍券自22日開放綁定，前400萬名綁定者還可領到500元好食券，經濟部統計，截至今天上午11點，數位五倍券個人及共同綁定人數已達359萬2969人，400萬份的好食券名額也只剩40萬7031份。紙本五倍券方面則是開放預訂第二天，就累積396萬人搶訂。

根據經濟部統計，截至今天上午11點，數位五倍券個人綁定有263萬408人，共同綁定96萬2561人，合計359萬2969人選擇數位五倍券，而400萬份的500元好食券也只剩40萬7031個名額，即將額滿。

到底哪裡可使用500元的好食券？行政院表示，好食券適用於有導入數位支付工具，包含電子票證、行動支付、信用卡的餐飲、糕餅、夜市、市場攤商及小微店家等，只要是營業登記項目符合好食券適用店家範圍，不須申請即是好食券適用店家，以民眾綁定數位五倍券的支付方式來結帳。

同時，今天也是紙本五倍券開放預訂第二天，截至上午11點共有396萬2620人搶訂紙本，其中使用超商事務機預訂紙本五倍券的人最多，有283萬7589人，官網預訂則是112萬5031人，預計第一梯預訂到10月1日截止，10月8日至21日開始領取。數位五倍券也是在10月8日起可開始使用。

(時報資訊)