決定日本新任首相的自民黨總裁（黨主席）選舉29日投開票，民調呼聲最高的行政改革擔當大臣河野太郎，在黨員票暫時取得領先；而議員票部分，由前政調會長岸田文雄暫時領先。

登記參選者包括64歲的自民黨前政務調查會長岸田文雄、60歲的前總務大臣高市早苗、58歲的行政改革擔當大臣河野太郎，及61歲的前總務大臣野田聖子。由於自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，新任總裁將在首相指名選舉被指名為新任首相。

自民黨目前擁有382席國會議員，加上與議員票同票數的382張黨員票，總計這次總裁選舉首輪投票總票數為764票，383票為過半數。

若無人在首輪投票獲過半數選票，將取得票數前兩名的人選進入第二輪投票。第二輪投票總票數少於首輪投票，議員票不變仍為382張，但黨員票銳減為47都道府縣地方黨部各一張共47張，總計429張。

根據日本時事通信社針對自民黨所屬國會議員所做當面訪談調查得知，岸田在議員票取得領先，支持率逾3成；河野緊追在後，支持率約2成後半；高市排名第3，支持率約2成多；最後一名是野田。

就目前現狀來看，加總可能取得的黨員票後，沒有人能在首輪投票獲過半數選票，有很高機率會取首輪投票前兩名進入第二輪投票。

由於時事通信社針對自民黨國會議員所做調查，仍有約15%未表態，因此整體選情仍有變數。

首輪投票的382張議員票中，岸田除了篤定拿到所率領的岸田派46張選票外，還可望拿到包括細田派、麻生派等資深議員或參議員選票，因此大約可以取得逾3成議員票，較一週前的2成多來得成長。

一週前也在爭奪議員票首位的河野，這段時間成長有限，支持河野的議員包括岸田派以外的6派閥與無派閥的中堅或年輕議員。

河野日前輕視自民黨在政策決策過程扮演角色的「失言」，遭黨內部分人士反感，儘管他事後道歉，但可能仍反映在議員票得票數略低。

高市目前獲逾2成議員支持，包括力挺她參選的前首相安倍晉三出身的細田派5成以上議員，也在麻生派、二階派等派閥獲得廣泛支持。

首輪投票除了382張議員票，還有382張黨員票，河野目前在黨員票部分領先，岸田與高市在後緊追。

因此，這次總裁選舉進入二輪投票的組合，很可能是河野與岸田，或是河野與高市其中一組。

二輪投票議員票維持382張，但黨員票銳減為各都道府縣地方黨部各一張共47票，總數429張，議員票所占比重近9成，也讓各陣營與各派閥可能將從下週起，開始針對二輪投票進行合縱連橫。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1100926

(時報資訊)