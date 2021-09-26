許多人拿到薪水除了基本的生活開銷外，還有其他的費用需要支出，月底常有入不敷出的窘境。一名網友上網發問，月底只剩下1000元，要怎麼過完剩下的10天，並希望有網友能提供意見，沒想到意外引發大批鄉民熱情分享超省錢食譜。

原PO日前於PTT八卦板指出，又到了月底吃土的時候了，在沒有任何帳單需要繳納，也沒有任何貸款需要償還的狀況下，「有沒有1000元要怎麼活10天的八卦？」盼望鄉民能夠想出辦法，「拜託救救窮鬼，希望投胎買木炭不是選項」。

貼文曝光後，不少鄉民熱烈認為很多當令的食材可以做出好菜，「全聯會有6折即期肉品、不太美觀的19塊花椰菜及10幾塊的金針菇」、「可以去傳統市場買米，再加上幾把青菜、雞蛋及豆腐，就可以煮好幾餐了」、「買便宜五花肉煮滷肉飯，買些青菜來自己燙，再一包米，滷一鍋可以吃好幾天」、「買馬鈴薯、胡蘿蔔、洋蔥煮一大鍋咖哩，可以吃很多天了」、「地瓜、芥蘭、空心菜和燙青菜等蔬菜，加一點醬油膏調味就能吃了，如果還有兩、三樣菜加白飯，就能解決一餐」。

若不想開伙，也有網友推薦，「早餐去全聯買整條土司及果醬，這樣吃至少撐10天」、「買10元麵包啊！1天3個，1000元夠你活一個月了」、「可選擇白飯、湯吃到飽的自助餐店」、「黃昏市場裡的包子饅頭也是選擇之一，有肉又有澱粉，能吃飽」。

(時報資訊)