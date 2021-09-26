華為財務長孟晚舟25日獲釋，已順利返抵大陸，同時華為輪值董事長徐直軍也向媒體說明華為未來計畫，他強調，即使美國制裁讓今年華為手機部門營收損失400億美元（約1.12兆），且受晶片制裁的狀況下，華為無法生產5G手機，公司仍不會放棄手機業務，希望大家能給華為多一點時間。

孟晚舟回歸，外界關注華為能否擺脫美國制裁，不過有專家點出，孟晚舟起訴雖被推遲，但華為的詐欺案仍在繼續進行，目前看來雙方的關係還是相當不穩定，美國外交關係委員會Adam Segal表示，「這並不會有根本上的改變，拜登將會繼續制裁華為，大陸也會因為孟晚舟被逮捕而感到被欺負，尤其在科技技術上，兩方對峙也處於膠著，不信任依舊存在。」

而在孟晚舟回歸之際，徐直軍針對華為未來計畫發表看法，他強調華為目前的策略就是活下去，由於手機部門受美國制裁，今年營收損失約300至400億美元，但公司不會放棄手機業務，也不會切割出售。

徐直軍說：「手機晶片受到制裁，基本上是買不到華為5G手機了，目前我們一直靠庫存晶片維持生產，也努力解決晶片製造的問題，但這還要靠中國半導體產業鏈共同努力。」

此外，徐直軍也闢謠外界關於華為晶片的傳聞，並公開向支持者喊話，「現在大家看到跟華為晶片相關的消息都是假的，沒有一個是真的，我們正在努力，讓我們的手機業務在適當時候重回正軌，這是我們的目標，希望大家能等幾年，看我們能不能努力達到這個目標，讓大家能繼續買到華為的5G手機。」

(時報資訊)