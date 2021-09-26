衛福部長陳時中24日至立法院備詢前，被媒體問及3＋11破口，竟回答「3＋11跟800條人命有什麼關係？」並稱，「硬要把兩者連結在一起要有證據」。陳時中此話一出，引發在野黨抨擊，民眾黨則翻出今年5月本土疫情爆發時，指揮中心的說法，怒轟「夠了，真的夠了，請蘇貞昌院長與陳時中部長不要再欺騙人民，找回你們那一點僅存的良知好嗎！」

陳時中24日先是反問媒體「3＋11跟800條人命有什麼關係？」同日在下午疫情中心記者會上，再對此表示，非常傷心和遺憾，但要和3+11連在一起需有證據。

輿論引發負面發酵，民眾黨昨（25）日則在臉書回顧指揮中心過去說法，首先是「病毒不會憑空出現，就是來源自華航諾富特管理失當」，4月15日中央疫情指揮中心以一紙新聞稿，放寬機組人員邊境管理政策，正式開啟3+11的錯誤開端；5月15日，指揮中心公布華航諾富特、萬華茶藝館、獅子會群聚及宜蘭遊藝場的基因定序結果，確認都是感染序列相同的英國變異株，當時羅一鈞副署長說，「可認定應該是同一個序列病毒株在相互傳播」。

5月17日指揮中心記者會中，專家諮詢小組召集人張上淳表示，目前確診個案都是同一個病毒株序列，「合理推測為一條傳播鏈」，只是在不同地點被檢測出來，本土確診個案看起來都是同一來源造成，「這就是台灣社區的一個大群聚事件」。

民眾黨接著指出，「中央卸責側翼抹黑，這就是陳時中的『我負責』」，當各界將疫情破口指向3+11時，陳時中部長卻突然不認3+11是破口，甚至說「機組員及諾富特群聚沒有影響社區」，直接打臉天天在他身旁開記者會的羅一鈞和張上淳，側翼網軍更無視3+11政策在4月15日上路，萬華群聚最早發病日則在4月25日，不斷洗「萬華群聚比3+11早」的風向，試圖將疫情破口指向萬華。

民眾黨批評，執政黨從上到下不斷推諉卸責甩鍋的行徑，讓他們不禁想問，到底是指揮中心的專家們說謊，還是蘇貞昌院長、陳時中部長為了官位不擇手段？

民眾黨也提到，蘇貞昌在在野黨的要求下，終於向因染疫身亡的800多位國人致歉，不過民眾因政府防疫政策失當，而造成生命財產的重大損失，如今想要個真相，卻只看到行政院和衛福部繼續冷血以對，試圖為3+11的決策失當卸責。

(時報資訊)