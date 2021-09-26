中國企業聯合會、中國企業家協會25日以2020年企業營業收入為主要依據，第20次發佈中國企業500強榜單，國家電網、中石油、中石化位列前三。

此次發布的中國企業500強共實現營業收入89.83兆元（人民幣，下同），與上次發布的500強相比增長4.43％，高於2020年大陸全國GDP名義增速；其中營業收入超過1000億元的企業有222家，增加了5家。

中國企業500強中，戰略性新興產業領域入圍家數增加，傳統產業領域入圍家數減少。其中，通信設備製造業增加4家，風能太陽能設備製造業增加3家，軟體和資訊技術業、半導體積體電路及面板製造業、船舶製造業分別增加1家。

2021年中國企業500強前10名分別是中國國家電網公司、中國石油天然氣集團公司、中國石油化工集團公司、中國建設集團公司、中國平安保險（集團）總公司、中國工商銀行、中國建設銀行、中國農業銀行股份有限公司、中國人壽保險（集團）股份有限公司和中國中鐵工程集團有限公司。

作為營業收入最高的公司，國家電網2020年營業收入2兆6600.3億元，年增長0.295％；利潤總額為591億元，年減23.63％。

排在第二位的中石油的營業收入也達到1兆9593.12億元，排在第三位的中石化為1兆9577.25億元，4至8位的營業收入也達到兆元，即便是第十名的中國鐵路工程集團有限公司。營業收入也達到9755.49億元，接近兆元。

(時報資訊)