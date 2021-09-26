近來雖情勢繞著疫情變化而起伏，不過時間久了，任何人、事、物皆可能產生慣性及倦怠，人類未來勢必與病毒共存。

美國幾家大廠研發的抗病毒及染疫後的藥物，進入即將成功階段，預料10月有望出現佳音，屆時疫苗及藥物治療雙管齊下，也許人們就不會再如此恐懼病毒，生活也有望恢復接近以往的日常。

配合上市企業的財報揭露，美股極有可能在10月上中旬出現高峰，而醞釀比較像樣幅度的拉回修正，但是仍然不是進入空頭市場。

台股的走勢，一直是強中透弱，指數方面明顯有支撐力道，但是強弱結構卻又透露出隱憂：主流股缺乏連續性，輪漲速度太快，成交值明顯萎縮，在相對高檔出現量縮，並非好事，市場追價意願大減，但是又因為資金浮濫又源源不斷進入股市，成了上有鍋蓋、下有鐵板的窘境。

中國大型企業陸續出現不小的違約情況，也許類比雷曼事件不大恰當，但是影響的程度絕不容小覷，骨牌效應及資金周轉，轉向排擠其他商品都會產生不小的波折，是否會擴大成為破口，尚待觀察，但是一定程度的風暴將勢所難免。

目前高股息績優股還是優先選項，但是股價並沒有太便宜；不動產方面仍方興未艾。整體而言，台灣內需產業景氣仍低檔擺盪，外銷則略露出疲態，半導體景氣依然暢旺，產業差異極大，提醒大家選股策略及操作難度升高，保持冷靜克制，謹慎小心為要！

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

編按：撰文者老馬，為一位浸淫市場近三十年的大戶，分享投資風向、股市內幕和理財心得。

(時報資訊)