全台隨著疫苗施打腳步加快，確診人數也因自主類封城狀態而下降，而在利率仍然偏低，熱錢依舊豐沛的情況下，包括房地產在內的投資市場已不止是蠢蠢欲動，事實上7月緩解封之際，預售案現場銷售成績就傳約有2成回溫，且中古屋產品如透天、廠辦等不受群聚效應影響，都有帶看量能，甚至因為低密度的居住型態，如龍潭、新店的透天物件均現交易熱潮。

此外，搶在5月曾開放賞屋的低總價、小坪數預售案，在這段時間簽約量不減，而走出雙北的低確診、熱度高的房市區塊，如新竹縣市便傳量價表現佳，房市狀態演變出報復性買房恐非話題炒作，正是在於無處可去的資金，自然會往值得投資標的物去，緩緩解封下令房市交易行為不再難為，蹲低跳高遂呈現水到渠成之姿。

【抑價新制難敵低利熱錢 報復性「賣」房風暴成形】

那麼，加上最新推出的信用管制措施，政府的抑制房價新制產生的效果究竟為何？「房地合一2.0」4月宣布新制至7月實施前，確實可見移轉棟數走熱所顯現的逃命潮，而走出5月底到7月底2個月疫情嚴峻階段後，陸續傳出新竹新案推升到單坪6字頭，桃園則有中路新案買氣旺盛，建商除了出於看好房市，也因為「實價登錄2.0」預售屋揭露規範，不想價格揭露後有後續非議或爭議，出現不少不二價交易案，即便仍會加贈一些家居設備促銷，或是賣相狀態較差的戶別有價格上的折扣，然而不二價已成風氣，所謂的報復性買房正式轉為報復性賣房。

同樣的硬朗房價也出現在成屋市場，具備保值特性物件的持有方並不會太擔心新制與疫情干擾，像去年熱銷的套房小宅，預售入手價低，容易找得到租客，甚至是自住使用而短期無售屋打算，均沒有受災的可能性，而蛋黃區塊、房市熱區亦會續走出租投報高、增值空間大的強者恆強狀態，加上房產物件有一定的成本，若有降幅都只是稍微減少價差空間，交易價碼不見弱化。

至於雙北市等部分疫情嚴重的區域，市場傳出會因避免群聚而產生房市利空，但在疫情走向常態化，市中心再次顯現體質健全特性，包括板橋、萬華等曾為疫情重災區的地段，都早已傳新案賣出好成績，市區不動產量價發展魅力不減。

【新一波信用管制警示意味濃 實質效益恐不大】

再論最新一波選擇性信用管制，其警示意味較濃，未如先前傳出擴及第二屋貸款條件限制，且力道緩和不若早年，房市熱區8個縣市購置第二屋無寬限期，自住客群可改以配偶名義購屋，或許未來也會看到許多女性屋主，而擁多屋投資客群則早有多元管道來做房產買賣，高端資產族群目前更常見現金直接購屋趨勢，在利率偏低的情勢下，都難因此有特別的抑價效果。

對於土地貸款上的相關限制上，近年不論大小建商的荷包都賺飽飽，小幅限縮貸款成數頂多令其獵地野心稍許收斂，又或是大小建商合作推案，建商變通方式多，都不大可能如此受限，無礙全台瘋買房。

原本期待房市遭新制、疫情雙殺，天涼好個秋再進場撿便宜的買盤，如今討不到好處還形同變相被市場擺了一道，秋後算賬，要期待房價回檔得寄望是否有升息的打算，又就算升息，短期內也難回到撼動房價的利率高點，至於恒大事件對於台灣經濟的影響，雖恐波及台商資金、股市等全球連動經濟面，惟強度還是低於當年美國雷曼兄弟事件引發的全球金融海嘯，兩岸資金連帶性也已不若過往緊密，直接衝擊不動產機率低，整體房市持續加溫至2021年底應可定調。

【陳炳辰小檔案】

★現職：全球居不動產情報室總監

★專長：不動產市場分析

★經歷：台灣房屋智庫經理、群義房屋總經理特助、天下雜誌行銷部副主任、台新銀行個授處資料分析部襄理

(時報資訊)