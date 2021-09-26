由「恐怖大師」溫子仁執導的恐怖片《厲陰宅》改編真實故事，上映迄今8年，期間出過多部續集，劇情詭譎讓許多影迷至今仍記憶猶新，真實事發鬼屋「1677 Round Top Road」在2019年被超自然愛好者海因岑以44萬美元（約1220萬新台幣）收購，如今這間帶有濃厚歷史色彩的房子再度出售，價格一舉連翻近3倍，以120萬美元（約3328萬新台幣）的價格再度上市。

《NBC》報導，這棟建於1736年在羅德島的房子，1869年時，住著一名叫雪曼（Bathsheba Sherman）的女人，當時盛傳她是個邪惡的女巫，而在臨終前對房子下了詛咒，此後的屋主都相繼遭遇一些難以解釋的現象，因此在改編成電影後，雪曼也在劇中被詮釋成惡鬼。

佩倫（Andrea Perron）自1970年開始就住在該棟鬼屋，並寫了「黑暗之家，光明之家」三部曲，來述說自己家人所遭遇的靈異事件；對於自己兒時的住所頻頻出售，她坦言，如果有錢，會想買下來保護這座房子，「我一直夢想有一天能把它買回來」。不過佩倫補充，「但我不想住在那裡」。

現任屋主海因岑（Jenn Heinzen）向《華爾街日報》表示，這間房子已經被訪客和一些旅行團排定到2022年，她和她的丈夫都認為，這座房子的鬼魂是源於菲利普國王戰爭的犧牲者，這場戰爭發生於1675年至1678年間，美洲原住民和英格蘭移民之間爆發血腥衝突。

但海因岑並沒有在家裡感受到來自「祂們」的惡意，而她丈夫強調，「被汙名化的是這塊土地，而不是房子」。

(時報資訊)