「全球公民」（Global Citizen）慈善演唱會今天在巴黎登場，法國總統馬克宏在錄影致辭中承諾，法國捐贈給窮國的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗數量將會倍增至1億2000萬劑。

馬克宏（Emmanuel Macron）說：「不公正在於，其他大洲的疫苗接種顯然非常遲緩…，在非洲，僅3%人口已接種。我們必須加快步調，加強力道。」

馬克宏又說：「法國承諾把捐贈的疫苗數量加倍，從提供6000萬劑增至1億2000萬劑。」

美國也於22日宣布，它捐贈的疫苗劑量將會倍增，累計捐贈總數將達11億劑。

歐洲聯盟先前承諾，將會捐出5億劑疫苗。（譯者：劉學源/核稿：蔡佳敏）1100926

(時報資訊)

#法國 #馬克宏 #疫苗

主要市場指數

紐約道瓊
34798.00 +33.18(0.10%)
09/25
S&P500
4455.48 +6.50(0.15%)
09/25
Nasdaq
15047.70 -4.54(0.03%)
09/25
費半指數
3453.92 -3.52(0.10%)
09/25
日經225
30248.81 +609.41(2.06%)
09/24
南韓KOSPI
3125.24 -2.34(0.07%)
09/24
香港恆生
24192.16 -318.82(1.30%)
09/24
上證指數
3613.07 -29.15(0.80%)
09/24
深圳成指
14357.85 -29.51(0.21%)
09/24
英國FTSE
7051.48 -26.87(0.38%)
09/24
法國CAC
6638.46 -63.52(0.95%)
09/25
德國DAX
15531.75 -112.22(0.72%)
09/24

延伸閱讀