「全球公民」（Global Citizen）慈善演唱會今天在巴黎登場，法國總統馬克宏在錄影致辭中承諾，法國捐贈給窮國的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗數量將會倍增至1億2000萬劑。
馬克宏（Emmanuel Macron）說：「不公正在於，其他大洲的疫苗接種顯然非常遲緩…，在非洲，僅3%人口已接種。我們必須加快步調，加強力道。」
馬克宏又說：「法國承諾把捐贈的疫苗數量加倍，從提供6000萬劑增至1億2000萬劑。」
美國也於22日宣布，它捐贈的疫苗劑量將會倍增，累計捐贈總數將達11億劑。
歐洲聯盟先前承諾，將會捐出5億劑疫苗。（譯者：劉學源/核稿：蔡佳敏）1100926
(時報資訊)
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