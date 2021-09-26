遞出「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP)入會申請後，真正難題才開始。政府各經貿部會明天(27日)將赴立院就台產業可能衝擊做因應報告。雖然各部會對我入會都同聲有助拓展市場，但也評估對國內運輸(汽車整車與零件)、食品加工業、20項農產品造成衝擊，規畫爭取較長降稅期限因應。

包括行政經貿談判辦公室、經濟部、農委會、財政部與國發會等部會，周一將列席立法院經濟委員會進行「加入CPTPP對台灣產業的衝擊-定位、時程規劃與因應」專案報告。

對於申請後的作法，經貿辦提出政府接下來有六大工作重點要做，包括完成所餘法案修法、處理各會員國關切的事務、透過國際經貿管道推案等等。

經濟部表示，各會員國關切事務，自然有大家熟知的日本核食開放問題。法規部分，目前我們還有4個要修，包括《專利法》、《著作權法》、《商標法》、《數位通訊傳播法》，前面三個是符合CPTPP高品質規範的「智慧財產權三法」，近日政院就會送到立院，大抵不會有爭議。

根據各部會評估，我加入CPTPP後，都有助於農工產品拓展外銷市場、降低進口原物料成本、強化我亞太供應鏈地位。可是也認為會對台農產品、運輸工具(汽車產業)、加工食品業等高關稅產品造成影響。

會員國進口品具有優勢

因農產品我平均設有15.6%進口關稅，加上配額與防衛措施等，受益產品包括稻米、花生、紅豆、大蒜、乾香菇、芒果、雞肉等20項，如開放自然受衝擊。

工業產品部分，則運輸汽車產業與零配件與加工食品業，當關稅降到0，會面臨會員國進口品優勢挑戰。

將提疫後產業衝擊評估

對此農委會指出，將爭取稻米等敏感產品排除降稅，或協商較長的降稅期因應。經貿辦也表示，工業產品希望有適當降稅調適期，另透過研發補助等政策工具，協助產業轉型。

雖然政府各部會對入會後產業衝擊有初步評估，但經濟部官員也坦言，相關數據都是之前跑的經濟模型，這些在去年疫情發生後，產業的衝擊與型態已經大不同，有必要重做。

因此近期經濟部會廣泛的召集相關產業公協會、智庫與學界，進行新的「疫情後產業衝擊影響評估」，重新提出更準確報告。據此在未來談判時，能為我爭取更好的條件，以及進行相關產業轉型。

(時報資訊)