行政院推出振興五倍券，不少消費者早已開始物色優惠，台中麗寶樂園渡假區公布「五倍券來麗寶，最高省萬元」的好康消息，10月1日起官網商城將推出一系列超殺商品，例如賽車主題旅店住宿買一送一、樂園季卡買三個月再送三個月等，最低下殺3.3折；持五倍券或國旅券至現場購票，還能享樂園或天空之夢摩天輪買大送小。

麗寶樂園渡假區官網10月份將推出五倍券專區，最殺的（賽車主題旅店買一送一）方案，不論是同天兩間或是同間三天兩夜都只要5,000元，現買現省萬元，一泊一食還加贈賽車場優惠Coupon券；若想要體驗多項賽車玩法。推薦首次登場的（賽車同歡包），囊括了麗寶國際賽車場各類精選設施，包括國外進口SODI卡丁車、全台最大VR館吃到飽、適合青少年的飄移甩尾車體驗、小小朋友爭相報名參加的兒童交通教育館課程等體驗，多項內容全包只要2,000元買一套全家都可玩。

想玩樂園也有多項組合可以搶好康，例如首次推出的麗寶X湯姆熊雙樂園親子套票，可以體驗麗寶樂園32項設施，兩個樂園一次滿足。以及特殊檔期才會販售的探索世界季卡，原本效期只有3個月，但只要在指定期間內完成開卡，再贈3個月期限只要1,000元，換算下來天天玩樂園不用6塊錢。

更多資訊請至麗寶樂園渡假區官網（http://www.lihpaoresort.com）查詢或撥聯絡電話（04）2558-2459。

(時報資訊)