外界常把區域經濟整合稱為自由貿易協定（FTA），但若要細分仍可以依其整合程度分為FTA、關稅同盟、共同市場及經濟同盟。FTA著眼於區域內的自由化，關稅同盟進一步採行對外共同關稅，共同市場更擴及人員、資金及勞務自由流通，至於經濟同盟則已擁有共同的經濟貨幣政策。

■多邊體系於GATT時期進行了八個回合談判，每一回合都促成數千項關稅的調降，東京回合（1973～1979）讓九大工業國的關稅調降33％，烏拉圭回合（1986～1994）除了讓工業產品關稅再降三成，更就農業、服務貿易的開放達成共識，1995年元月一日世貿組織（WTO）正式成立。

近日，兩岸相繼申請加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）。這是一個什麼樣的協定，何以如此吸引兩岸？其實，這就是自由貿易協定（FTA），參與者要彼此開放市場，調降關稅，以讓大家互蒙其利。

故事得從二戰之後談起，美、英等國體認到1930年代大蕭條是保護主義使然，為避免重蹈覆轍，他們簽署了關稅暨貿易總協定（GATT），力倡自由貿易。也許大家會問，1930年發生了什麼事？會讓美、歐下此決心？

保護主義是行不通的

1930年美國通過《史姆特-哈利法案》，將關稅稅率調升至60％的瘋狂水準，原以為排除了外來競爭，可以提振自家經濟，不料各國起而效尤，全球貿易為之重創，美國更陷入為期四年的大衰退，影響所及，總統胡佛連任失敗，羅斯福取而代之。

這一頁歷史讓美、歐驚覺保護主義是行不通的，因此美、英、法等23國於1947年簽署GATT，建立了多邊貿易體系，致力於調降關稅、開放市場，半個世紀以來歷經八個回合貿易談判，讓戰後40％的平均關稅稅率降至目前的3％，此外，農業及服務業市場也漸趨開放。

全球貿易總額能由1947年500億美元，升至2000年13兆美元，達到去年35兆美元，GATT、及後來的世界貿易組織（WTO）居功厥偉，經過半個世紀，其成員也由23國擴展至164國。

在多邊貿易體系主導遊戲規則的年代，雙邊貿易體系雖已悄然上路，然為數不多。多邊貿易體系雖倡議自由貿易，卻也要求各會員秉持最惠國待遇（MFN）的公平精神，不能獨厚於某一國，也不得有歧視性待遇。

不過，為了加速自由化，GATT也同意成員國於洽簽自由貿易協定之後，得以享有更優惠的稅率，此舉雖違反最惠國待遇，卻為多邊貿易體系所允許，隨後雙邊貿易的興起，全是拜此之賜。

雖然，多邊貿易體系開了一扇旁門，讓各會員循自由貿易協定可以加速自由化，然而早年洽簽情況並不熱絡，著名的只有1958年歐洲經濟共同體（EEC）、歐洲原子能共同體（EAEC）、1985年美國與以色列的自由貿易協定，可謂寥寥無幾，彼時不多，是因為多邊貿易處於全盛時期，烏拉圭回合談至1994年，已讓貿易自由化進入了新里程碑，多邊貿易體系足矣。

雙邊體系日趨活躍

因此，直到2000年，全球自由貿易協定還不及百個，但隨著西雅圖部長會議失敗，杜哈回合陷入膠著，多邊體系逐漸式微，雙邊體系日趨活躍，這些年我們常聽到東協加一、RCEP、CPTPP，皆是循GATT 1994第24條最惠國待遇「原則之例外」所建立的雙邊體系，迄今已多達568個。

半個多世紀以來，多邊於全盛時期好比西周，周天子可以號令天下，時移勢易，如今全球貿易已然進入春秋五霸、戰國七雄的局面，這一頁多邊、雙邊的興衰史還在變化，值得一記。

(時報資訊)