大陸官方為杜絕醫美行業叢生的亂象，今年以來多方出手監管。從長遠來看，加強監管有助於淘汰非法機構，推動規範經營，利於醫美行業健康發展。

隨著經濟發展水準提升，「看臉時代」中，身為顏值經濟代表的醫美行業更是快速崛起。

據艾瑞諮詢的「2020年中國醫療美容行業洞察白皮書」顯示，從2012年～2018年，大陸醫美市場規模的年增率都維持在近30％的高點。2019年，大陸醫美市場增速雖略為下滑至22％，但規模仍高達人民幣（下同）1,769億元，預計到2023年將達到3,115億元，複合成長率為15.19％。

非法醫美機構達8萬家

不過醫美機構擴張的步伐卻遠遠跟不上市場需求膨脹的速度。上述報告統計，截至2019年年底，全大陸合法的醫美機構約達1.3萬家，非法機構卻高達8萬家，也就是說，合法機構在行業總數的占比僅14％。機構良莠不齊，醫療糾紛自然激增。

報告指出，這些非法醫美機構為了節省成本可說花招百出。情節較輕者，是將一支藥品分給好幾位顧客施打，劑量不足，效果自然不佳。情節嚴重者，則是醫療設備為水貨或假貨，抑或探針、耗材反覆使用，非但效果差甚至造成交叉感染風險。最無良的則是無照醫生動刀，一旦有任何問題，消費者都將付出慘重代價。

資料顯示，2015年到2020年，大陸全國消協組織收到的醫美行業投訴從483件增長到7,233件，五年間投訴量增長近14倍。2021年年初，女演員高溜在微博發長文，講述自己整形手術失敗，導致鼻尖組織壞死發黑的不幸遭遇；7月，網紅小冉在某家整形醫院進行抽脂手術後感染身亡的事件，更是引發各界對醫美亂象的廣泛討論。

面對層出不窮的醫美糾紛，2021年6月，大陸國家衛健委等八部委聯合公布「打擊非法醫療美容服務專項整治工作方案」，開始大力整頓醫美行業。8月27日，大陸國家市場監督管理總局公布「醫療美容廣告執法指南（指導意見稿）」，進一步詳細規範醫美行業監管。

陸醫美業朝規範化發展

9月1日，藥監局再次公布，將重點加強整形用注射填充物和光治療美容設備等產品的管理，相關行業需有醫療器械的進貨查驗和銷售紀錄；在網路交易平台上，對於銷售醫美相關產品或設備必須確保品質，對於違規賣家或問題產品將依法處置。同時，青島、山西等多個省市相繼啟動打擊非法醫療美容服務專項整治，引導醫美行業正規化、規範化發展。

不僅如此，醫美消費金融也被列為打擊對象。8月份，上交所、深交所要求新掛牌的消費金融資產證券化（ABS）產品中，禁止新增「醫美消費金融」相關資產，已發行的ABS產品則不受影響。這也意味著「醫美貸」被封殺，展現官方徹底整頓醫美行業的決心。

以人口數來看，大陸的醫美機構與整形外科醫生數量和成熟國家相比差距甚遠，市場還有很大的發展空間。以韓國來說，每10萬人口約擁有23.9家醫美機構，反觀大陸僅有6.6家，若只計算合法醫美機構，僅剩0.9家。

近期一連串醫美監管政策，短期內將對行業造成一定衝擊。但長線來看，愛美需求不會因監管而消失。

(時報資訊)