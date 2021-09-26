受到「影片荒」的影響，大陸影院業者選擇在今年中秋假期派出「二軍」，轉而將熱門影片押注在「十一」假期上映。

在2020年初受到疫情影響，大陸影視圈與電影院生意遭受重擊，影片拍攝與定檔工作也大受干擾。經歷慘痛一年後，隨著疫情逐步受控，業者遂寄望2021年能成為一個「翻身年」。

其實，在今年5月中下旬大陸多地疫情尚未頻發之前，影院業者確實盼來難得的報復性觀影人潮。今年春節，大陸電影票房達人民幣（下同）78.22億元，繼2019年59.05億元後，再次刷新全國電影票房紀錄，同時創造全球單一市場單日票房、全球單一市場周末票房等多項世界紀錄。

清明檔期大陸電影票房再接再厲，總票房達8.21億元，刷新清明檔期票房紀錄，總觀影人次為2,225.51萬。之後，大陸「五一」檔期電影票房也創下新高，總票房突破16億元。

暑假檔票房 表現不佳

但好光景到此為止，由於5月中下旬起珠三角、江蘇、河南、上海等地先後傳出疫情，令為期兩個月的暑期檔表現慘淡。暑期檔總票房僅為73.78億元，數字雖較2020年同期的36.16億元好看，卻較2019年暑期檔的177.78億元落後一大截，當時僅一部「哪吒之魔童降世」就吸金達47億元。

今年剛過去的中秋小長假，大陸電影票房再次令業者失望。據貓眼專業版數據顯示，受到片荒影響，中秋總票房僅4.98億元，反而創下近四年同期新低，大陸電影業仍延續今年年中以來的低迷。

證券日報報導，業者對此表示，中秋檔期票房低迷雖令人失望，但卻並不意外。一位電影行業資料分析師說：「從節前定檔開始，我們就預判票房不及往年，主要原因還是影片荒。」

報導指出，影片荒直接體現在票房比例上。今年中秋檔期內，票房收入排名前五名的影片分別是「峰爆」、「關於我媽的一切」、「失控玩家」、「怒火‧重案」、「我的青春有個你」。其中，「失控玩家」是一個月前上映的電影，而「怒火·重案」更是在7月30日暑期檔上映的電影，說明今年中秋檔期大陸缺少市場期待的「爆款」、重量級的影片，造成票房號召力不足。

片荒原因 影視投資冷淡

有業界人士指出，當前大陸影片荒的原因是多方面的，一方面，近年來大陸市場對影視界的投資冷淡，尤其圈外投資流失嚴重，高成本影片的主要投資方集中在圈內幾家A股上市公司，而影視行業上市公司在二級市場的表現也不盡如人意，導致上市公司普遍存在融資難的問題，高成本大製作屈指可數。

另一方面，由於大陸「十一」長假即將登場，導致今年大部分電影發行的策略都是主攻「十一」檔期，這也導致中秋檔期出現影片荒。業者表示，以往中秋檔期往往是「十一」檔期的前哨戰，但今年片商惜售，集中全力布局「十一」。

報導稱，據初步統計，大陸「十一」檔期間將有12部電影集中上映，其中包括被寄予厚望的「長津湖」。但有分析師坦言，大陸影片荒雖有疫情的因素存在，但市場熱度的關鍵點在於品質而非數量，上映的電影再多，若沒有內容品質也難有市場，而蜂擁上映更容易讓一些有黑馬潛質的電影被埋沒，對業界與影迷來說仍是非常不划算的。

(時報資訊)