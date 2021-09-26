台股中秋長假後因國際性利空，全周小跌16點，收在17,260點，摩爾投顧分析師張志誠指出，恒大利空僅反應一日，大盤迅速止穩，只要基本面無虞，具題材的類股仍具表現機會；本周投資組合前兩大為陽明（2609）、健和興（3003），再選入鈺創（5351）、慧洋-KY（2637）與晶豪科（3006）。

美股三大指數連三日反彈後，陸續回補前幾日造成的空方缺口，代表恒大債務風暴帶來的短暫利空暫告段落。美國聯準會（Fed）利率決策會議結果符合市場預期，最快明年底才會有升息的打算，現階段則是緩步縮減購債規模，不致於引起市場太大不確定性。

類股方面，由於新冠疫情影響實體零售消費轉往線上電商和網購，提振紙箱等工業用紙的需求，加上大陸廢紙限令，推升紙漿原材料的成本，且上市造紙指數已從7月7日的高點549.71點到24日410.8點修正幅度超過25％，似有過度悲觀之嫌，短線值得留意。

此外，波羅的海海岬型指數（BCI）23日續創新高來到7,438點，波羅的海乾散貨綜合指數（BDI）和上海出口集裝箱運價指數（SCFI）也來到波段新高，反映海運的供應鏈危機仍未解除，主因聖誕節的消費旺季進入倒數階段，零售商積極回補庫存，促使美國最大的洛杉磯港出現史上數量最大的滯溜船隊。

然航運股正處於多頭缺乏信心的階段，股價盤整、量能萎縮，惟陽明、萬海、長榮股價領先站回月線，透露出海運股強過大盤的態勢。

(時報資訊)

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