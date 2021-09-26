台股中秋節後呈現先下再上的走勢，全周走跌16點，啟發投顧分析師楊基政認為，大盤處於月、季線爭奪戰，短線上多空觀察點為月線位置，漲幅較大者暫勿追價，震盪仍可創造價差；本周投資組合前兩大為信音（6126）、創威（6530），再選入聯光通（4903）、國精化（4722）與力肯（1570）。

大陸第二大房地產開發商恒大集團瀕臨破產邊緣，香港恆生指數於7月8日已形成頭部領先下跌，為最大受害股市，儘管美股那斯達克指數與費半指數一度向下跳空，但兩指數均無明顯走空疑慮，因此加權指數也可望維持在月、季線附近區間震盪，以個股表現為主。

台股中期均線架構呈現季線走平、月線微幅上揚趨勢，族群性上則以第三代半導體、低軌衛星、油價及EVA漲價、ABF載板等題材相對強勢，操作上可把握8月營收成長性高且第四季展望佳、漲幅尚未過大的族群領先布局。整體而言，台股以月線為多空觀察點，領先指標櫃買指數率先突破月線212點，能否站穩值得留意。

另外，指數空間雖不大，但個股強弱差異性大為近期壓縮整理盤特性，盤面除第三代半導體相關個股越峰、漢磊、廣運上周噴出大漲外，ABF載板族群因成長性高，且產業缺口放大，訂單能見度均達2022年9月以後，走勢可望震盪走高，基期較高且今年無成長性電子族群如大立光、立積等，反彈宜出不宜進。

預期後續將由轉機性強的個股率先突圍，投資人應以市場所透漏的多空訊息為依據，並嚴設停損停利以因應波動。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意