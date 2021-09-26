台股22日遭逢「恒大事件」衝擊、出現補跌，不過，倫元投顧分析師陳學進指出，恒大事件與雷曼兄弟截然不同，並不致於引發全球性金融危機，加上國內經濟環境仍持續復甦，台股若有拉回都將是「好買點」。本周投資組合前兩大為精確（3162）、晶焱（6411），再選入台揚（2314）、聯茂（6213）、亞聚（1308）。

即便中國大型地產商恒大集團驚爆債務違約風暴，一度使市場陷入恐慌，全球股市應聲重挫。不過，研判該事件並不會引發全球性的金融危機，也不致於演變為雷曼兄弟翻版，兩者情況完全不同。

此外，國內整體經濟仍持續穩步復甦成長，受惠5G新機行情、全球半導體晶片需求升溫、通訊及傳產貨品庫存回補效應，我國8月出口規模達395.5億美元，再創歷年單月新高，第四季單月出口更有望突破400億美元大關。

因此，當市場受恒大事件衝擊，再度陷入恐慌之際，投資人千載難逢的「好買點」也應運而生，台股加權指數23、24日大漲，迅速回補22日下跌所形成的跳空缺口。

展望後市，加權指數目前10日線、月線及季線等短中期均線，仍在17,400點附近呈蓋頭反壓，故大盤恐仍於17,500點附近稍作震盪，惟在盤整過程中，仍有許多個股持續大漲。

選股方面，包括力旺、愛普、智原、創意、宏觀、聯光通、晶焱、博智、泰鼎-KY、昱捷、台揚、亞聚、台聚、紘康、帆宣、京鼎、辛耘、德微、朋程、華擎、奇鋐、健策、精確、鴻準、長榮等紛紛轉強。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意