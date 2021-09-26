台股上周陸續化解恒大事件、美國聯準會（Fed）縮表「兩大利空」，證券分析師黃勇文指出，台股加權指數上檔仍有季線17,377點壓力，惟下檔仍有年線提供關鍵支撐，後市能否續攻「唯量是問」，建議投資人嚴守「低買高賣」準則。本周投資組合前兩大為宏觀（6568）、博智（8155），再選入德微（3675）、晶焱（6411）、台揚（2314）與大眾控（3701）。

受中國大陸恒大事件影響，陸股、港股都受到衝擊，也間接拖累美股四大指數；此外，Fed最快11月就會減少購債，投資人多已做好心理準備，讓金融市場暫時恢復生機。

回歸台股，加權指數24日再度收復半年線，惟從22日低點16,838點已累計收復逾400點，且上檔仍有季線17,377點壓力關卡及部分套牢賣壓，但就加權指數近期走勢維持在15,159～18,034點間震盪，多頭趨勢下方仍有年線提供重要支撐，續攻動能就看成交量的帶動。

不過，台股近期交投情況趨於冷靜，在市場追價意願低落下，使加權指數難免陷入來回箱型震盪的格局，投資人須嚴守箱型操作「低買高賣」。

展望後市，由於國際金融情勢仍不明、香港恆生指數走入空頭，預期美股四大指數後續走勢將至關重要，將間接影響台股的變化。現階段市場高度關注恒大事件能否完善處理，熱錢能否持續在市場裡流竄。

選股方面，行政院推出五倍券，對受疫情衝擊的內需型產業，包括飯店、餐飲、旅遊等，均可望起到振興效果。

(時報資訊)

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