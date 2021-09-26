台股上周表現「先下後上」，隨恒大集團、美國聯準會（Fed）縮表兩大利空淡化，加權指數23、24日展開絕地大反攻，近乎將節後崩跌的指數全數回補，也同步收復半年線。不過，成交量仍未明顯加溫，三個交易日成交量均未突破3,000億元大關。

法人指出，大盤重返半年線之上後，本周將持續向上挑戰季線位置，美股四大指數表現、外資動向將成市場關注焦點。此外，台股「上攻無量」也是一大疑慮，後市多頭氣焰能否延續，量能變化亦至關重要。

摩爾投顧分析師張志誠本周再度續留散裝航運慧洋-KY、電池概念股健和興、貨櫃航運陽明、記憶體IC設計廠晶豪科等四檔個股，僅新選入記憶體IC設計廠鈺創；整體持股比例99.6％，陽明、健和興、鈺創占比介於23～25％間，慧洋-KY、晶豪科分別占14.6％、14.5％。

證券分析師黃勇文本周投組共納入六檔個股，除續留上周投組績效前兩高的台揚、晶焱外，再新選入射頻IC廠宏觀、PCB廠博智、二極體廠德微、控股公司大眾控，看好上周表現亮眼的強勢股續強；整體持股比例再提升至99.8％，六檔個股占比平均分布於13～20％。

啟發投顧分析師楊基政本周五檔個股全數翻新，選入拿下印度新創電動機車廠大單的信音、收發模組廠創威、網通廠聯光通、化工股國精化、釘槍代工廠力肯，全數鎖定具備轉機題材的「銅板股」；整體持股比例回升至97.9％，國精化、力肯占比較低，為12.9％、9.9％，其餘三檔介於20～26％。

倫元投顧分析師陳學進投組本周也續留上周表現出色的晶焱、台揚，再選入車用零組件廠商精確、銅箔基板廠聯茂、塑化股亞聚，看好出現轉機題材、後市營運看俏之個股；整體持股比例99.8％，投組前兩大為精確、晶焱，占比達25.9％、22.1％，其餘三檔則落在15～20％之間。

逐洞賽第八洞結果揭曉，台股經連兩日大漲後，個股表現也陸續回穩，4位達人中，由黃勇文以6.39％的報酬率拿下冠軍，陳學進則以5.87％緊隨其後；楊基政、張志誠也繳出3.11％、1.18％報酬率，位居第三、四名。

黃勇文、陳學進上周投組中的台揚，近期搭上「星鏈概念股特快車」化身飆股，即便公布8月自結每股淨損0.2元，惟隨第四季O-RAN設備將啟動出貨，仍給市場帶來無限想像。

本循環逐洞賽第八洞結果揭曉，由黃勇文拔得頭籌，目前共計拿下兩洞冠軍，與張志誠並列，而目前仍由坐擁三洞冠軍的楊基政領先，陳學進則亦有一冠；台股上周在連兩日多頭強力拉抬下，小跌1.66點。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意