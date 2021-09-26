從事旅遊產業超過卅年的大都會旅行社董事長、台灣觀光發展協會林進榮理事長表示，這兩年，由於新冠肺炎疫情反覆，重創全球觀光產業，全台觀光事業從航空業、旅行社到旅宿業約有八成的從業人員處於待工狀態、人人自危，知名旅館飯店歇業或裁員的消息更是甚囂塵上。

林進榮並指出，因應陸客減少，目前觀光產業正在轉型，我們必須開拓新市場，然而一般新南向國家來台觀光天數，以四天三晚為主，行程重心在台北及周邊城市，雖然觀光人數持續成長，但觀光產值只有陸客的二分之一，對南部和東部觀光幫助不大。

去年台灣觀光發展協會配合政府觀光紓困計畫，推動「滾動培訓、循環經濟」，積極協助10多個公、協會辦理培訓課程或活動，透過跨區交流、異地培訓，同時刺激該地飯店或主題樂園消費。

同時也成立專案中心申請「安心旅遊」補助，幫助一百多家中小型旅行社把不成團的旅客集中出團、再把利潤三分給導遊領隊和消費者，共體時艱，協助旅行社業者一同撐過難關。

林進榮舉例台灣觀光發展協會2019年跟泰國台商總會長劉樹添合作，締造1300多位，百餘團的泰國台商眷屬以及員工來台環島旅遊八天的創舉；這是一個很成功的案例，政府應該提早布局亞洲市場，並且與世界各國台商會長合作、可由泰國延伸到新南向越南、印尼、柬埔寨、寮國等各個國家，帶遊客回流台灣，由三～四天的蜻蜓點水方式，改變為七～八天的深度旅遊，並且向航空公司爭取最優惠團費包機，一起努力把台灣的美景、美食、美好推展出去。

(時報資訊)