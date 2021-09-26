2020年全球資料中心供應商市占率 受到中、美貿易摩擦影響，中國中央政府對發展資料中心更加積極。圖／新華社 進入2020年代之後，隨著5G、AI、物聯網應用與雲端服務融合，預期又將掀起一波應用革新，雲端服務亦將再度擴大應用範疇，不僅個人生活與雲端服務密不可分，整體社會運作亦將高度仰賴雲端服務，整合軟體技術與硬體設備的資料中心（Internet Data Center，IDC），更是雲端服務最為核心的環節。隨著雲端服務持續擴張，TrendForce預估，2020～2024年全球資料中心市場規模年複合成長率有望達11.5％。

此外，未來數年人口數量眾多的亞洲如中國、印度、印尼與越南等地區將扮演擴大市場規模之要角。其中，中國資料中心產業發展成長動能將最為強勁，由於中國具有人口眾多、行動通訊用戶數龐大、5G系統部署處於領先地位、新型商業模式蓬勃發展等優勢，加上中央到地方政府對資料中心的政策方面的支持，推估2020～2024年中國資料中心市場規模年複合成長率將達17.4％。

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雲端服務不斷擴張

資料中心需求持續浮現

2010年代以來，智慧型手機日趨普及，應用程式呈現爆發式增長，其能提供的雲端服務涵蓋通訊、社交、工作、資料儲存、生活管理、金融服務、投資理財、交通圖資、政務等，廣泛觸及群眾生活的各個層面。

進入2020年代後，隨著5G、AI、物聯網應用與雲端服務融合，預期又將掀起一波應用革新，雲端服務也將再度擴大應用範疇，不僅個人生活與雲端服務密不可分，整體社會運作亦將高度仰賴雲端服務。

由於雲端服務不斷擴大已是必然，因此能實現雲端運算的軟、硬體需求也持續浮現，整合軟體技術與硬體設備的資料中心，更是雲端服務最為核心的環節。

資料中心一方面整合土地、電力資源，以及IT、光通訊、電源、散熱等相關設備，建置雲端服務所需的算力、儲存空間與平台，另一方面則讓各產業能將其開發的各種服務上雲營運，一旦欠缺資料中心，雲端服務將無從實現。

資料中心主要由第三方資料中心供應商、電信營運商、雲端平台／應用服務供應商建置。第三方資料中心供應商是為各產業提供雲端服務平台而建置；電信營運商則是為滿足龐大通訊、網路需求而建置，同時也能為下游應用服務商提供運算服務；雲端平台／應用服務供應商則是為提供客戶服務而自行建置。

由2020年全球資料中心占比可知，第三方資料中心供應商Equinix、Digital Reality分居全球第一、第二，電信營運商NTT、中國電信、KDDI也擠進前全球前五大。

隨著雲端服務持續擴張，估計2020～2024年全球資料中心市場規模有望自547億美元成長至844億美元，年複合成長率達11.5％。

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中國資料中心增速優於全球

碳中和、邊緣運算牽動產業發展

就全球資料中心產業發展趨勢來看，預期未來數年人口數量眾多的亞洲如中國、印度、印尼與越南等地區，將扮演擴大市場規模之要角，主要原因歸結於以下三點，首先是上述地區的互聯網用戶數仍有很大成長空間，以2020年各國互聯網人口占比來看，估計中國為70％、印尼79％、印度63％、越南70％，相較美國96％、德國94％、日本91％，前述國家更具成長潛力。

其次，諸如自媒體、手機遊戲、串流服務等新型商業模式在中國、印度、印尼與越南迅速擴張，同時刺激資料中心需求；再者，2020年新冠肺炎疫情蔓延全球，改變群眾工作與消費模式，刺激居家辦公、電子商務、網路購物、金融科技等遠端應用需求，又提高資料中心的負載量。

在上述亞洲地區，中國除了人口眾多、行動通訊用戶數龐大、5G系統部署處於領先地位、新型商業模式蓬勃發展等優勢外，從中央到地方政府對資料中心的政策支持，更有助於促進市場增長，尤其自2019年以來，受到中、美貿易摩擦影響，中國中央政府對發展資料中心更加積極，北京、上海、廣東、杭州等地方政府亦紛紛推出資料中心建設規劃。

回顧2019～2020年中國中央與地方政府有關資料中心的政策方針，除了加速建設資料中心外，還有一個面向值得關注，即鼓勵設置綠色、低耗能資料中心以達節能目標。2021年3月中國全國人民大會表決通過的《十四五規劃》更確立「碳中和」方針，該規劃提到，中國預期在2030年之前出現碳達峰，2060年前實現碳中和，意即中國碳排放量最高峰將落在2030年之前，並於2060年前使中國溫室氣體排放量，與透過節能、造林、科技革新實現的減碳量相互抵銷。

從時間上來看，「十四五」期間（2021～2025年）將是實現碳中和目標最關鍵時刻，中國官方必須一方面促進經濟發展與轉型，同時控制碳排放量。在此趨勢下，碳排放量高的產業也將面臨升級與轉型。由於資料中心的電力成本占營運成本達50％，屬於碳排放量較高產業，隨著中國官方擬定碳中和方針，預期資料中心產業將以2019～2020年制定的節能標準為基礎，以改造、升級既有資料中心，而尚未提出資料中心產業政策的地方政府，預期也將陸續擬定新的資料中心節能標準。

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中國第三方資料中心成長可期

萬國數據、世紀互聯值得關注

在碳中和方針下，預期資料中心的PUE（Power Usage Effectiveness）值將被限制在1.6以下，由於目前中國資料中心平均PUE值在2.1～2.8，升級需求有望持續浮現。在互聯網用戶數持續成長、新型商業模式蓬勃發展、新冠肺炎疫情刺激多元遠端應用需求、官方政策大力支持，以及碳中和方針促使資料中心升級等因素帶動下，估計中國資料中心市場規模將自2020年142億美元，成長至2024年270億美元，年複合成長率達17.4％。

此外，在資料中心市場持續擴大過程中，隨著智慧工廠、智慧零售、串流遊戲、AR/VR應用、遠端醫療、自動駕駛等應用日趨成熟，能實現低時延、高安全性、降低雲端運算負載的邊緣運算、微型邊緣運算需求將顯著提升。為滿足邊緣運算需求，資料中心也得走向小型化、分散部署，並為了符合不同應用所需，資料中心在部署上也必須更具彈性。

就資料中心建置者來看，相較電信營運商、雲端平台／應用服務供應商，第三方資料中心服務商的部署彈性較高，更有利於營運較小型、分散的資料中心，即便是雲端平台／應用服務供應商，往往也必須與第三方資料中心服務商合作，以滿足一級城市周邊地區甚至更偏遠地區的運算需求，因此隨著邊緣運算、微型邊緣運算需求顯著提升，中國第三方資料中心服務商市場占有率亦有望進一步擴大。

如前述，隨著中國積極推動資料中心建置與革新、邊緣運算需求崛起，第三方資料中心服務商將獲得更寬廣的發展空間。

目前中國本土主要第三方資料中心服務商有萬國數據、世紀互聯、寶信軟件、鵬博士、光環新網、數據港、奧飛數據、科華恒盛，以及收購Global Switch的沙鋼股份等，其中又以萬國數據、世紀互聯最值得關注。

以萬國數據來說，其主攻北京、上海、廣東、成都、重慶等一線城市，從所營運的資料中心分布來看，截至2020年第四季，自行建置的資料中心總計52座，機櫃數量總計12.7萬；另有合作建置的資料中心19座，合作建置機櫃0.3萬，自建資料中心與機櫃為營運核心。估計2021年萬國數據還有14座資料中心陸續投入營運，機櫃總數則有望提升至16～17萬。

萬國數據的商業模式以批發為主，估計2020年其營運的資料中心有70％應用於雲端應用服務、18％應用於網際網路服務、12％應用於金融機構與其他大型企業服務。此外，萬國數據資料中心平均PUE值約1.5，優於中國資料中心平均PUE值2.1～2.8，能源利用率較高，目前亦有5座節能資料中心建置中。隨著新資料中心陸續落成啟用，萬國數據資料中心平均PUE值有望進一步下降，在碳中和方針下取得相對有利的競爭位置。

以世紀互聯來說，截至2020年第四季自行建置的資料中心達32座，機櫃總數達4.9萬。由於世紀互聯採取零售模式，因此也有大量合作建置的資料中心總計52座，合作建置機櫃總數約0.3萬，自建資料中心與機櫃仍是營運主力。

就世紀互聯自建的資料中心分布來看，北京有13座，上海與杭州有7座，粵港澳大灣區有5座，設置於鄰近上述地區的資料中心有2座，另外還有5座資料中心散布於其他零星地區。

相較萬國數據，世紀互聯主要布局沿海經濟重鎮，估計至2021年世紀互聯自建資料中心有望再增加2～3座，隨著既有資料中心進行擴建，機櫃總數亦有望提升至6.2～6.8萬。

世紀互聯現階段商業模式以零售為主，而為了擴大營業規模，也於2019年Q3展開批發業務，預計2021年H1之後批發業務的增長將較為顯著。（本文由TrendForce集邦科技提供）

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