又回到銀行通路獨霸的年代？據壽險公會統計，8月銀行通路銷售保單業績逾562億元，占當月新契約保費893億元的62.9％，占率創2014年11月之後、即81個月來的新高，且前八月銀行累計貢獻新契約保費達4,066億元，較去年同期成長27.7％，亦是壽險銷售通路中，唯一成長者。

前八月銀行通路貢獻度占整體壽險新契約保費的59.2％，若傳統業務員通路仍是受新冠肺炎干擾，無法完全正常拜訪客戶，則2021年銀行通路占比可能創近11年的新高比率。

銀行通路現在除了健康險及傷害險，還賣輸壽險業務員外，傳統壽險與投資型保單都已是銀行的天下，今年前八月投資型保單大賣近3,900億元，其中銀行銷售投資型保單就達2,521億元，占投資型保單銷量的近65％，也占銀行賣保單業績的62％。

由於今年熱賣的都是躉繳月月撥回類全委投資型保單，有些還訴求額外撥回機制，最低投保門檻大多30萬元起跳，甚至可能動輒上百萬或上千萬元，銀行賣起來「得心應手」，前八月賣出的投資型保單比去年同期成長近114％。

而壽險公司業務員亦會賣投資型保單，但畢竟無法像銀行般了解客戶的「閒錢」有多少，前八月壽險公司業務員賣投資型保單亦破千億元，達1,084億元，雖比去年同期成長近65％，但比銀行少賣1,437億元，差距拉得比去年同期更大。

壽險公司業務員前八月貢獻新契約保費2,197億元左右，比去年同期衰退13％以上，主要是今年5月下旬後因新冠肺炎疫情警戒升到三級，業務員無法正常拜訪客戶，業績受影響。

同樣情況的還有保經代業務員，前八月新契約保費574億元，衰退5.4％左右，其中51％亦是賣投資型保單，約293億元。

另外如壽險公司的電話行銷、網路投保等通路，今年前八月業績31億元左右，衰退近21％，主要還是國人無法出國，如網投旅平險就大幅衰退，網投利變年金亦因新台幣宣告利率低，今年也是衰退。

(時報資訊)