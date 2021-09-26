上周台股秋節後三個營業日，盤勢先補跌後連兩日反彈，周K線收紅且指數站回萬七關卡上；台股指數拚9月的月線收紅，聚焦台積電續漲力道及季底作帳兩因素。

上周外資在現貨市場賣超240.6億元，主要是秋節後首個營業日反應休市期間國際股市下挫因素，單日外資賣超355.6億元，之後連兩日外資各買超35.9億元、79.1億元。上周投信買超19.8億元，另同期間自營商賣超92.6億元，三大法人合計周賣超313.3億元。24日外資的台指期淨空單部位1萬7,463口，周小幅增持空單850口。

加權指數萬七關卡失而復得，24日攻堅收17,260.19點，在月、季線下，而九月來到24日加權指數累計下跌230.1點（跌幅1.32％），距月底僅剩四個營業日，大盤拚9月的月線收紅，仍有難度。盤勢首要觀察台積電續漲力道，24日台積電股價收高598元，周微跌0.33％，本周是否反彈站回600元關卡上，攸關帶動市場買氣以及推升指數持續反彈格局。

外資中止之前連五日賣超台積電，24日轉買超3,237張，近期外資是否持續回補，受市場期待。其次，逢第三季底，投信等機構法人作帳是另一個關注焦點，上周投信買超上市股票19.8億元，九月以來投信累計買超39.4億元；上周投信也買超上櫃股票10.7億元，九月來投信累計買超4.04億元。

(時報資訊)

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