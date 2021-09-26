因應疫情推動數位加值行銷，由外貿協會首度主辦的台北國際橡塑膠工業展及台北國際製鞋機械展線上展，訂28日（周二）登場，吸引了富強鑫、鳳記等塑膠機廠，以及全球最大製鞋機械廠DESMA、MAGMA等52家國內外廠商參展，業者預估此做法有助提升台灣塑橡膠機械年出口值突破10億美元，年成長逾一成。

由台灣機械工業公會與外貿協會主辦，兩年一度的台北國際橡塑膠工業展，向來是國內外橡塑膠機械業屆的盛會，成為業者增加品牌形象及曝光度、發表新產品的場域，進而促成客戶下訂單。

2020年因疫情延後，7月初又逢疫情警戒升級為三級，機械公會與貿協因此決定取消實體展，透過線上展方式，以數位來加值行銷。

重新徵展後，2021年台北國際塑橡膠工業展、台北國際製鞋機械展線上展，計有富強鑫、鳳記、世林、天崗、鏈發射出、華周、鼎坤、全立發、誠玉開發、銓寶、壯鋼、琮偉、鑫野智動、一億及鞋技中心等指標性大廠參展，加上全球前三大德國Kiefel、全球最大製鞋機械廠DESMA及MAGMA等廠商，總計52家廠商參展。

28日起展開為期一個月的數位線上展，將展出塑橡膠機械加工設備、射出成型機、中空成型機、押出成型機、印刷機械、包裝機械、塑橡膠回收設備、輔助及週周邊設備、模具、零配件、塑橡膠原料及製品、工業機器人及3D列印機等產品。

其中塑膠機大廠鳳記將利用這次參展機會，展出中小型全電式中空成型機，該產品強調突破傳統油壓機的設計，確保高精度、耐用及低磨耗的全電中空成型機，具有節能、減碳、環保、低噪音等優點。

(時報資訊)

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