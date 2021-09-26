日本央行將在10月1日（周五）公布全國企業短期經濟觀測調查（簡稱短觀），由於受到Delta變種病毒衝擊當地企業與消費者活動，預料第三季大型製造業信心將微幅下滑。

日本央行每季都會針對上萬家日本企業進行季度調查報告，並在每年4、7、10、12月公布結果。調查內容主要是外部企業的經營環境和營運狀況，然而從這份調查也可看出企業對日本經濟的看法。

然而根據路透社針對17名分析師進行訪調的結果指出，該央行在本周發布的短觀調查，大型製造業景氣判斷指數預估將從6月份的14微降至13。此外大型非製造業信心也略為下滑，從6月份的1降至零，但是還不到悲觀程度。

分析師認為，這份調查結果可望與近來日本公布的一連串經濟數據表現一致。據日本最近發布的多項數據指出，當地企業正面臨新一波疫情帶來的阻力。

農林中金總和研究所研究員南武志指出，到目前為止，耐用品銷售強勁或多或少抵銷服務消費的下滑。不過他也警告，全球晶片短缺迄今未見明顯舒緩，導致汽車製造商業者被迫大幅減產，加上東南亞疫情再度升溫，令零件採購出現困難，這些利空因素預料都讓製造業活動受到衝擊。

分析師認為，這份調查將顯示大型製造商針對三個月後的前景將持續維持樂觀態度，其先行景氣判斷指數預料將可攀升到15，至於大型非製造業景氣判斷指數也將同步上升到5。 另外隨著前景逐漸改善，大企業可能會將本年度資本支出成長幅度提高到9.1％。

(時報資訊)