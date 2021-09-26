Google「智慧台灣計畫」將於9月28日（周二）登場。正式邁入第四年的該項計畫，承繼先前已完成的學術研究人員AI研究營、一般大學生的機器學習技術入門計畫，以及數位行銷人員培訓後，2021年的智慧台灣計畫，將以說明台灣發展的機會與挑戰，及Google如何善盡平台責任、開創數位新局為主軸。

Google在2018年初完成合併宏達電手機代工部門後，隨即在3月首度在台灣推出智慧台灣計畫，承諾未來幾年將對台灣人才及科技進行投資，第一年就針對台灣四所大學推出AI創新研究營，也針對大專院校、中學老師舉行AI教師研習營，針對Youtube內容、數位行銷、Android應用程式開發都有相對應的各種研習與培訓營。

Google在2019、2020年延續2018智慧台灣計劃的目標，2019年底達成1萬名AI基礎訓練與9萬多名數位行銷人才的培訓之外，2020的智慧台灣計畫則宣布針對開發者提供免費的機器學習培訓計畫，已協助台灣3,000位開發人員認識Google機器學習技術，並持續更新更多中文教材，協助更多開發人員考取TensorFlow相關認證，並提供因為疫情而起的各種遠距技術的培訓，以及因疫情導致假新聞氾濫，而針對成人提供網路訊息識讀訓練等，至於AI創新研究營不僅持續舉辦，Google也開始對台灣各個大學提供「探索機器學習入門課程」，可以讓更多的學生接觸到機器學習領域的知識。

隨著Google智慧台灣計畫已經進入第四年，台灣今年中起爆發的疫情導致更多商家經營困難，假訊息、假新聞也沒有因為Google的作為而減少，Google可望藉由今年的智慧台灣計畫，說明在台灣發展的機會與挑戰，也將說明Google如何善盡平台責任、開創數位新局。

(時報資訊)

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