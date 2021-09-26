2021年環境、社會及治理（ESG）投資迎來大爆發。滙豐資產管理統計，目前，全球參與或支持ESG投資的資產擁有人在亞太地區的資產規模，已達到7.7兆美元。而中國在ESG投資領域已呈現蓬勃發展趨勢。

例如，在過去一年中國針對ESG的公募基金甚至已超過127家，其背後所代表的資金規模較2015年翻了一倍。

時至今日，永續發展已經成為了顯學。經濟運作方式的巨大轉變，意味我們將擁有一個罕見的投資機會，以支持所需的大幅轉變。

最新的國際能源署報告強調，至2030年，風能、太陽能及再生能源的產能需要較目前增加四倍。該報告亦指出，電動車數目需要在2030年前增加18倍，而電動車的電池年產量則需要增加41倍。這意味必須在這些領域上投入大量資金，焦點亦需要轉向可永續發展的供應鏈。

ESG投資被認為是資本市場應對全球永續發展的解決方案之一，一方面，由於氣候變化導致的環境和社會問題，需要將更多資金引向可持續發展投資；另一方面，ESG投資可以創造長期穩定的價值回報，降低風險。

研究表明，ESG表現良好的公司抗風險能力較強，更能在較大的不確定性下實現永續發展，因此ESG因子逐漸成為投資機構參考的重要指標。

隨著永續投資愈來愈受歡迎，也讓人日益憂慮所投資的基金和公司只是吹噓本身的ESG資質，卻無採取實際行動以證明支持ESG，成為「漂綠」（greenwashing）的現象。近年不少企業只是在改變環境或氣候問題上作出表面承諾，實際在報告碳排放度量指標時，並無明訂減碳排放目標，或為達此目標而定出的計畫。

為抵抗漂綠行為，無論基金、ETF及上市公司都必須以一致及容易比較的方式披露ESG訊息，讓投資者能清楚理解，從而在知情下作出投資決定。對於基金及ETF，投資業界以主動自願的態度，採取標準的披露框架。這些行動將可補足市場現正計劃或制定的監管披露框架。事實上，當這種投資手法日趨成熟，上市公司和基金經理更需要提高ESG訊息披露的素質來配合投資者。

近年，全球投資者對中國股債的投資興趣漸濃。投資於任何股票前的重要一環，包括中國公司，是對其ESG方面進行深入的分析，既可減低虧損的風險，同時爭取長期回報。

長遠而言，我們認為進取的ESG政策是公司回報和股價上漲的動力所在。奉行良好ESG標準的企業，有助避開不必要的虧損及負面醜聞纏身。

目前，ESG涵蓋多元化的資產類別、投資策略和產品結構。中國方面也愈來愈明白重視ESG能夠帶來的效益。2021年，中國證監當局正在草擬新方針，以加強上市公司的資訊披露，保障投資者的權益。

另一方面，不少中國企業著手制訂本身對永續發展的見解、減少碳足跡的抱負以及已經開始實施消除ESG相關風險的框架。

一些中國企業的管治水平亦繼續進步，例如是提高透明度、改善管理層的組成，以至增加股東的多元化程度，當中部分更率先訂立ESG新標準。

由此顯見，投資中國企業除了審視其財務實力，詳細的ESG分析是不可或缺的。一間企業倘若良好實踐ESG，並落實負責任的供應鏈管理和商業模式，長線而言可保障投資者的權益，並締造更佳的增長價值。

中國監管機構、投資者和消費者對ESG的期望愈來愈高，永續投資將成為中國投資市場的新焦點。

應對市場波動，我們建議投資於ESG得分偏高或正在改善ESG表現的優質公司，永續投資將有助加強投資組合的整體抗跌能力和回報穩定性。

(時報資訊)