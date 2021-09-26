美國商務部於美東時間24日宣布，針對釹鐵硼永磁進口是否損害美國國家安全啟動「232調查」，這是拜登政府上任以來啟動的首個「232調查」。

　由於中國占有全球稀土八成以上分額，美方調查被外界認為是意在中國。

　新浪財經25日報導，美國商務部工業與安全局（BIS）24日發出公告表示，根據1962年「貿易擴展法」第232條修正案，已經對進口釹鐵硼永久磁鐵（俗稱稀土永磁）發起調查案，調查其對美國國安的影響。BIS並邀請社會各界在今年11月12日之前提交書面意見與其他資訊。

　釹鐵硼永磁材料主要應用於戰鬥機、導彈制導系統等關鍵軍事安全系統；電動汽車、風力渦輪機等產業基礎設施，以及電腦硬碟、音訊設備、磁共振設備等領域，可說極有軍事與經濟價值。

(時報資訊)

#美國商務部 #永磁 #釹鐵硼

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