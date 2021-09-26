煤價高漲已經制約大陸經濟成長，不僅墊高企業成本，更令許多電廠不堪虧損停工，成為近日大陸「能耗雙控」政策對企業生產影響加劇的幕後原因。大陸發改委官員日前赴河北省秦皇島港督導，要求地方政府加強價格監測監管力度，多家企業更主動調降煤炭售價。

新浪財經25日報導，大陸多省近期採取限電停產措施，官方強力要求「能耗雙控」減排固然是主因，惟業界也指出，大陸電煤價格自年初以來不斷上漲，導致電廠越發電卻越虧損，索性「躺平」停工，推升本次電荒限電對企業的衝擊。

譬如，與發電最相關的動力煤為例，其中5,500大卡價格自今年3月初低點人民幣（下同）580元，9月24日已大漲至1,079元，漲幅高達86％。尤其8月底以來僅一個月時間，就急漲超過20％。5,000大卡、4,500大卡動力煤漲勢也大致如此，令中下游業者叫苦連天，也迫使官方出手調控。

大陸國家發改委能源保供穩價督導組24日在秦皇島港開展現場督導，向秦皇島市政府、河北港口集團及十多家重點煤炭購銷企業了解近期港口煤炭庫存、交易數量、成交價格等情況。發改委官員督促地方政府要加強價格監測監管力度，提醒煤炭購銷企業嚴格執行國家價格政策，積極承擔保供穩價的社會責任。

在官員要求下，當日中國國家能源集團、中煤集團兩家央企調降了在秦皇島港口的煤炭銷售價格，其中國家能源集團每噸降低20元，中煤集團每噸降低10元。同時，內蒙古伊泰集團、內蒙古青煤運銷有限公司、浙江泓興供應鏈公司等民營企業也表示，在秦皇島港辦船的煤炭將低於市場價格銷售。

另一方面，對於近日珠三角、長三角地區企業遭逢的限電限產情況，廣東省發改委25日下午表示，廣東省將採取有效措施，全力增加電力供給，保障廣東省電煤供應，督促天然氣供應企業保障天然氣供應，滿足機組發電需要，並要求電廠做好發電燃料和輔料儲備工作，確保高峰時段機組穩定運行。

(時報資訊)