美國川普時期對中國發動貿易戰以來，2018年12月初發生的孟晚舟案，可說是中美關係的重要轉折點，此後兩國關係急轉直下，中美角力從貿易蔓延到科技、金融、軍事、區域經濟等全方位範疇。但今天在疫情、氣候與經濟威脅下，中美在諸多國際事務仍需攜手，孟晚舟獲釋，或將是推動雙方啟動合作的契機。

孟晚舟被拘留在加拿大的一千多個日子裡，隨著時間流轉，美國總統從不按牌理出牌的川普，變成政治與外交經驗豐富的拜登。惟2021年1月拜登上任後，仍延續川普對中國的強硬態度，對孟晚舟案沒有軟化跡象。

但近期情況出現微妙變化，7月底美國副國務卿雪蔓訪中，中方提出的糾錯、關切兩份清單中，就包括撤銷孟晚舟引渡案。9月初美國氣候特使凱瑞訪中，在與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪等中國高官會談時，中方直指氣候議題無法獨立於政治議題之外，希望美方切實糾正錯誤做法。

直到8月中旬，外界仍認為孟晚舟引渡至美受審機率頗高。但9月中傳出美國司法部與孟晚舟就認罪協議恢復談判，美方有望撤銷對她的引渡要求，但外界仍不認為孟晚舟能迅速返回中國。如今孟晚舟不僅獲釋且立即返中，除出乎外界預料，也顯示美方善意。

儘管孟晚舟返中仍無法令中美關係回到過去，但在全球疫情、氣候、經濟等嚴峻挑戰下，中美仍須攜手應對。以氣候議題而言，10月31日將在蘇格蘭登場的「聯合國氣候變化綱要公約第26屆締約方大會」將是觀察點。

拜登近日在聯合國大會演說時強調，美國與大國的競爭不會變成新冷戰，呼籲各國面對氣候與疫情的即刻威脅。25日結束的美日印澳安全對話峰會，也未如外界預期公開提到中國，僅重申確保印太地區自由開放。這令全球對中美後續互動能否重啟邁步，更添關注。

(時報資訊)