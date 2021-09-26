美國2020年嚴厲斷供晶片後，華為以往的營收主力智慧型手機業務名存實亡，華為輪值董事長徐直軍日前表示，2021年華為手機收入將減少300億至400億美元。

但他強調，華為不會放棄、出售手機業務。

路透25日報導，徐直軍24日表示，儘管華為2019年來就一直設法「適應美國的制裁」，但目前仍深受美國限制供應鏈的影響，「沒有晶片，確實面臨很大的挑戰」。他預計2021年智慧手機業務收入將大減300億至400億美元，且新的5G相關業務無法抵消手機業務的損失。

但徐直軍強調，華為不會放棄，也不會出售手機業務，未來五年的戰略目標依然是「活下來」。

美國在2019年將華為列入實體清單，在美國技術斷供下，華為手機無法使用谷歌部分服務，海外市場深受影響。且美國在2020年進一步祭出最嚴苛的晶片禁令，華為無法再採購手機晶片，直接重擊手機的生產。華為如今只能用庫存晶片苦苦支撐，大幅減少出貨量與機款，儘量延長品牌壽命。

陸媒報導，華為雖是電信設備起家，但近年手機成為其主力收入來源，在手機出貨市占上一度比肩三星、蘋果。

但華為2021年業績顯示，其手機業務受制裁的影響已大幅顯現，上半年華為以手機為主的消費者業務收入銳減人民幣（下同）1,200億元，衰退幅度逼近47％。

且美國禁令在2021年對華為的影響不斷加深，首季華為總收入按年減少300億元至1,522億元，降幅16.5％。經測算，華為第二季總收入為1,682億元，年減約1千億元、降幅38％。據徐直軍預測的300億至400億美元手機收入缺口，華為第三季、第四季業績可能會更加遜色。

(時報資訊)