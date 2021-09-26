受到美國制裁手機、電信設備等主力業務而失血慘重的華為頂住壓力，近年持續透過大規模研發投入增強競爭力，在中國政府近年要求科企加大研發投入的背景下，華為的研發費用持續領銜各家中企，近期也有以操作系統軟實力另闢蹊徑、抗衡美國的動作。

綜合陸媒25日報導，中國企業500強榜單在25日公布，華為2020年以人民幣（下同）8,913.68億元的營收，連續第六年登頂民企榜首。值得注意的是，在大陸要求企業研發創新的背景下，中企紛紛大幅度加碼研發，本屆中國企業500強研發費用年增15.57％，達到逼近1.31兆元的歷史高點。

其中，華為2020年更以近1,419億元的研發費用，力壓國企央企、科技巨頭，登頂中國企業500強榜首，且大幅度領先身後排名第二、三位的網科巨人阿里巴巴（572億元）、騰訊（390億元）。

報導稱，華為近年研發費用持續提升，雖然每年增幅波動不小，但近五年大多維持研發費用占總營收的14％以上，2019年超過15％，2020年更逼近16％。

近年在美國打擊下，華為堅持選擇在研發上大規模投入，成為該公司還能頻頻秀產品反擊的要因。華為曾表示，每年研發投入都會占收入的10％以上，近年華為超前部署，投入6G等新技術研發。此外，華為也頻繁提出高薪資，從海外挖角專家天才。

在大規模的研發投入下，華為近期自發表鴻蒙操作系統後，25日再發表另一操作歐拉系統（openEuler），面向數位基礎設施，可廣泛部署在伺服器、雲端運算、邊緣計算、嵌入式等各種形態設備。

報導指出，華為在2019年被美國列入實體清單，因此手機無法再使用谷歌多種服務，導致歐美用戶不再買單，華為於是用大規模研發投入補足弱點、開發新市場。例如，華為的兩大操作系統歐拉與鴻蒙分別負責基礎設施與終端設備，試圖以軟實力走出另一條不受美國牽制的道路。然而，華為在2021年受美方制裁的影響正進一步顯現，各項財務數據銳減，上半年營收更大幅衰退近3成，全年能否維持大筆研發費用投入仍值得觀察。

(時報資訊)