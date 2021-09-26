老牌美妝大廠露華濃（Revlon）史上第一位女執行長佩雷爾曼（Debra G. Perelman），將公衛危機與市場競爭視為機會，在新冠肺炎疫情期間加強線上投資，維持行動敏捷，協助公司贏回市占和提升業績。

佩雷爾曼在2018年成為露華濃創立89年來首位女執行長，對此她謙虛地表示：「雖然我是大型美妝公司第一位女執行長，但我站在多位先賢的肩膀上，像是在100多年前創立同名品牌的伊麗莎白．雅頓（Elizabeth Arden）女士。今日美妝產業已經有許多女性領導人，為產業帶來不容忽視的影響力。」

儘管露華濃擁有伊麗莎白雅頓與Almay等經典品牌，以及得到億萬富豪父親老佩雷爾曼（Ronald Perelman）旗下控股公司MacAndrews ＆ Forbes的支持，佩雷爾曼掌舵之初，露華濃已經身陷挑戰多年，包括債務負擔沈重、消費者喜好改變、市場競爭加劇，最新競爭則是名人跨足美妝市場，例如網紅凱莉．詹娜（Kylie Jenner）推出個人美妝品牌Kylie Cosmetics。

新冠肺炎疫情爆發後，露華濃的困境每況愈下，防疫佩戴口罩衝擊口紅銷售，該公司2020年營收年減21％，降至19億美元。露華濃2020年稍晚成功說服債權人延長債券到期日，才躲過破產命運。

露華濃在20世紀的全盛時期是以營收計的第二大美妝品牌，僅次於雅芳（Avon），如今排名跌至第22名。露華濃的股價目前約在11美元左右，遠遠不如20年前逼近80美元的水準。

雖然露華濃眼前布滿荊棘，現年48歲的佩雷爾曼仍樂觀看待未來。隨著美國加速接種疫苗與經濟解封，民眾走出家門，露華濃的化妝品銷售開始反彈，不過佩雷爾曼也密切關注Delta變種病毒的發展。

佩雷爾曼將公衛危機視為機會，加強線上投資，伊麗莎白雅頓便在疫情期間推出一對一線上諮詢服務。佩雷爾曼受訪時表示，2018年電子商務占露華濃淨銷售額的2％，但到了2020年底比重已經攀升至20％。不論是就業績或是公司的能力而言，都是非常驚人的成長。

雖然凱莉等網紅美妝品牌加重市場競爭，但佩雷爾曼認為名人品牌為產業帶來新用戶，對所有美妝公司都有益處，也促使露華濃加速電子商務發展。在競爭日益激烈之下，露華濃學會變得更敏捷，將新產品研發至上市時程縮短了幾個月。

佩雷爾曼亦透露，露華濃正逐漸贏回市占，公司藉由將重心放在提升主要品牌與市場，扭轉市占下滑頹勢。2021年上半年露華濃的營收大增近18％，攀升至9.42億美元，虧損由一年前同期的3.41億美元縮減至1.64億美元。

佩雷爾曼表示，露華濃身為全球第三大彩妝品牌，在市場仍擁有舉足輕重的地位，與非常高的品牌識別度。最新季度亮眼的業績表現，即是公司市占率回升的最佳證明

(時報資訊)