受到新冠疫情再起、原物料成本攀升與訂單減少等諸多利空的衝擊，2020年表現風光的風力渦輪產業慘遭逆風襲擊，股價也跟著一落千丈。

　歐洲主要風力渦輪機大廠，在2021年股市多頭派對中均宣告缺席。例如丹麥風力發電機大廠維斯塔斯（Vestas），年初來股價已大跌14％，西門子歌美颯再生能源股價（Siemens Gamesa Renewable Energy）更是重挫近三分之一。

　這兩大指標性的風電廠商股價一蹶不振，原因之一是與乾淨能源的迷你泡沫出現破滅有關。多數與綠色能源相關的股票在去年表現強勁，但自此之後就遭到投資人拋售持股獲利了結。至於基本面也是另一因素，維斯塔斯與西門子歌美颯最近均下修獲利前景。

　西門子歌美颯7月警告，原物料成本攀升將讓獲利遭嚴重侵蝕。該公司先前曾計劃興建陸上渦輪機，但由於它與多數供應商簽定的合約時間，都未超過15個月，隨著原物料價格節節攀升，意味這項計畫成本最終將大幅攀升。這也促使該公司在新銷售合約中，增加一條把原物料或物流成本轉嫁給客戶的條款。根據伯恩斯坦投資集團預估，例如鋼、高分子聚合物、銅與稀土原料等原物料，各自占陸上與離岸渦輪機總成本約19％與13％。當中最重要原物料的鋼，今年來價格已飆漲近一倍。

　渦輪機業者通常會企圖降低對原物料成本的曝險部位。由於離岸風力渦輪機的興建計畫要花3到5年完成，所以合約內容多允許製造廠商將多出成本轉嫁給客戶。至於陸上渦輪機完成時間較短，平均12到15個月，因此業者一旦接到訂單就與供應商簽約，藉此對原物料成本進行鎖定。

　不過這次西門子歌美颯的情況較為特殊，它所面臨的打擊並非來自原物料，反是疫情地點遭到封鎖與物流成本的居高不下，特別是後者約占渦輪機製造費用的15％，雖然渦輪機業者企圖管控這部分支出，不過他們也悲觀預估，物流成本到年底恐怕只增不減。

(時報資訊)

#渦輪機 #風力渦輪 #風力發電

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