大陸恒大集團債務危機讓美股經歷高低起伏的一周，三大指數24日漲跌互見，所幸周線仍能收紅。專家預期第三季最後一周與接下來的10月，市場波動將持續加劇。

恒大風暴讓美股上沖下洗，先是在20日重挫，23日又收復失土。美股三大指數周線雖然收高，但CFRA首席投資策略師史托佛（Sam Stovall）指出，市場動盪尚未落幕，9月顯然無法擺脫魔咒宿命。

策略師表示，過去一周經歷股市劇烈震盪和美債殖利率躥揚後，接下來一周市場走向格外重要。9月迄今標普500指數下跌約1.5％，不過2021年來仍大漲18.6％。美國10年期公債殖利率24日一度飆高至1.46％，相較於22日的1.31％。

美股目前已經有多檔股票跌破200日移動平均線，史托佛表示，10月可能一如往昔，又是波動格外激烈的月份。數據顯示，10月的波動性較其他11個月份平均高出36％。

史托佛指出，市場波動加劇，股價拉回、進入修正和跌入熊市的股票增多，10月是多事之秋。

財富管理公司Wellington Shields警告，許多股票跌破200日均線，對市場可謂利空。該公司表示，在紐約證交所掛牌的股票，只有59％維持在200日均線之上，或是股價仍處於上升趨勢。股市距離歷史高點只低了幾個百分點，多檔股票跌破200日均線的情況令人擔憂。

本周市場關注焦點包括重要經濟數據耐久財訂單，與供應管理協會（ISM）的製造業採購經理人指數（PMI），還有聯準會主席鮑爾與財長葉倫將赴國會作證。

在美股方面，道瓊指數24日收盤上升0.1％，報34,798點；標普500指數上漲0.15％，收在4,455.48點，科技股雲集的那斯達克指數小跌0.03％，以15,047.7點作收。

周線部分，道瓊指數上漲0.6％，標普500指數上揚0.5％，那斯達克指數升幅不到0.1％。

(時報資訊)