新冠疫情令澳洲礦商缺乏礦工與卡車司機的問題惡化，為維持營運而提高薪酬與提供包含和牛等優質膳食來增加吸引力，甚至找飛機師來開卡車以減緩人力不足問題。

　全球鐵礦砂和黃金等主要礦源地西澳大利亞省，因極缺乏卡車司機和專業礦工，礦商不斷調高薪酬與待遇來爭取人才，從而增加經營成本，最終反映在礦砂行情上，支撐金屬價格走高。

　新冠疫情暴露出全球礦業最脆弱一面。礦商一直因應全球各地礦場情況，調度其專業礦工人來維持營運效率。但疫情爆發後多國封鎖邊境並要求入境人士隔離，使礦商陷入礦工不足的窘境。

　西澳卡車司機通常年薪逾10萬美元（約278萬美元），負責從礦坑中把礦砂運上來，或運送液態天然氣來為礦場提供電力來源。礦場沒足夠司機就難以運作。

　為爭取足夠司機，礦商Roy Hill提高薪酬，包括今年年終獎金是底薪約50％，偏遠礦場的菜單提供包括和牛與純素食等滿足各種飲食需求。

　Roy Hill最近甚至跟澳洲航空簽協議，雇用其部份長途航班機師來開卡車。澳航預期至少在12月之前國際航空旅行仍受限制，此舉可解決機師生計。

　澳洲礦商Mineral Resources表示，若卡車司機不足問題惡化，迄明年6月底止一年鐵礦砂輸出量，將較其預測減少約14％。該公司極依賴司機把鐵礦砂從礦場開卡車運送至港口。

　開採鐵礦砂與鋰的Mineral Resources總經理艾利森（Chris Ellison）說：「我們必須做最重要的事，就是引進新的人力來澳洲工作。」

　西澳省礦業與能源商會（CMEWA）估計該省礦業與資源開發產業，到2023年中需要工人數量，可能較目前增加4萬人至逾17萬人。若未從海外引進工人，業界可能缺工3.3萬人。

(時報資訊)

#鐵礦砂 #礦砂 #礦業 #礦工

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