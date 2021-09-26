特斯拉股價走勢圖 特斯拉執行長穆斯克24日表示，基於目前許多晶片廠正在興建中，重創汽車產業的晶片短缺危機可望在2022年結束。穆斯克在出席義大利科技周的線上活動時樂觀預測，全球晶片缺貨問題，很可能在2022年獲得解決。

他指出，由於許多晶片廠目前已在動工，預料將有良好產能。他還認為全球晶片短缺應該只是「短期」問題，並不會長期持續下去。

特斯拉股價24日收高2.75％至774.39美元。

包括英特爾與台積電等晶片大廠先前已表示，將在美國擴產以提高產能。不過新廠要正式加入投產行列，恐需要幾年時間。

Forrester顧問公司研究部門副總裁唐納爾（Glenn O'Donnell）看法沒有穆斯克如此樂觀，他預期全球晶片荒可能要等到2023年，才能解除。

他曾在4月部落格上寫道：「因為需求仍然處於高檔，加上供給依舊緊俏，我們預期短缺問題將歷經2022年一整年，並持續到2023年。」

全球晶片匱乏已對多項主要產業造成打擊，當中又以汽車產業受創最深。例如福特、福斯與戴姆勒等主要汽車製造廠商都被迫暫停生產，並且調降產能目標。

穆斯克曾在第一季財報法說會上坦承，特斯拉正面臨一些供應鏈的問題。他在當時還提到二、三兩季，特斯拉將會遭遇供應鏈最困難的挑戰，晶片缺貨就是問題之一。

之後他在7月還提到，特斯拉的家用儲能系統Powerwall，也因為受到晶片供應不足波及，導致產能出現落後。

AlixPartners諮詢機構日前曾預估，晶片荒將在2021年導致汽車業營收損失2,100億美元。AlixPartners汽車與產業部門副主管韋克菲德（Mark Wakefield）發布聲明表示，馬來西亞因疫情造成的封鎖措施及其他地區的問題持續，已使得全球晶片危機更加嚴峻。

(時報資訊)

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