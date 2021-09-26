9月來外資對台股的態度明顯轉變，統計9月以來至24日外資買超金額為523.42億元，不僅是連續第二個月對台股站在買方，累計回補金額也是2021年單月第二高，僅次4月的573.61億元，對台股資金面不啻為一大利多。

事實上，外資仍站在賣方，統計顯示，2021年迄今外資賣超台股金額達4,585.38億元，直追2020全年度賣超的5,394.70億元，不過從歷史數據來看，外資鮮少出現連續兩年賣超台股的紀錄，研判2021年來的調節台股並非看壞基本面，反而是因為台股企業獲利大好，帶動加權指數漲幅為全球主要指數中名列前茅的市場，在權重配置的考量下，做出賣出台股調節權重的決定。

隨著8月以來外資轉賣為買，9月之後更是加大買超力道，一旦外資第四季對台股回心轉意，絕對有利於台股至年底前的多方攻勢，配合當沖新制上路之後當沖熱度適時降溫，對於中長線穩定市場籌碼面有所助益，也利於法人資金買盤重新回流台股，以及外資中長期增持台股比重，進而強化台股對外資的吸引力。就基本面來看，台股企業獲利持續上修趨勢並未改變，整體企業獲利成長年增率可望達67％以上，近而讓台股本益比不僅低於近5年均值，亦低於其他亞洲國家與成熟國家，加上企業財報普遍優於預期與電子旺季，央行也上修今年經濟成長率至5.75％，2022年為3.45％，貨幣政策基調維持「適度寬鬆」，在基本面、資金面有利多方表現之下，預期近期的修正將吸引逢低買盤入場。

至於近期市場對於中國恒大的擔憂，對台股與全球金融市場不至於造成重大衝擊，特別是目前恒大的風險仍屬可控，與2008年雷曼兄弟倒閉情況不同，由於全球財務體質相對2008年更為健全，單一地產企業違約或倒閉，不至於影響全球經濟體系。

更何況中國官方釋出態度為有很高的機率讓恒大事件有秩序的退場，與恒大主要往來的銀行，也已陸續為相關貸款提列損失準備或對部分短期貸款進行展延，而中國銀行大多仍以國營、公營體系為主，中國工商銀行資本額逾人民幣35兆元、中國農業銀行29兆、中國銀行26兆，要應付負債不到2兆的恒大，顯然並非難事。

回到台股本身半導體產業鏈的優勢，美國半導體產業協會（SIA）最新公布數據，7月全球半導體產業銷售額達454億美元，再度刷新歷史新高紀錄，月增幅2.1％，年增率更高達29％，由於全球半導體需求居高不下，可望持續帶動台股從上游矽晶圓到設備、晶圓代工到IC、模組等供應鏈表現；另一方面，世界半導體貿易統計協會（WSTS）最新統計也顯示，隨著全世界對於科技產業的應用全面性蓬勃發展，將帶動今年全球半導體產業的銷售金額年增率大幅增加25.1％，上看5,510億美元。

台股半導體產業為全球半導體供應鏈重要命脈，根據研調機構IC Insights指出，2020台灣晶圓產能在全球市占率高達21.4％，穩居全球第一強，其次才是韓國，預期2021年至2025年間，台灣都能維持全球產能最大地區的冠軍寶座，配合整體交易量從傳產逐漸轉回電子類股，加上年底銷售旺季加持，第四季台股表現依然可期。

(時報資訊)