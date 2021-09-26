生技股多頭再起！挾著旺季效應來臨，加上新冠風暴未熄等利多激勵，題材股撐大旗，高端、合一、台耀、大江、長聖成標的，中裕、生華科新藥開發報捷也受關注，有機會領軍。

利多不斷的生醫族群，上周即有長佳智能與國際醫材公司簽訂技轉合約，技轉案授權金最高可達7,300萬美元，創下台灣醫療AI史上最高紀錄。

另外，高端獲歐盟EMA同意，旗下新冠肺炎疫苗將在歐盟進行第三期試驗，將以免疫橋接比對試驗，力拚取得歐盟認證。

目前高端在巴拉圭的臨床試驗也持續進行小型免疫橋椄三期臨床試驗，將用於取得當地臨床資料打進中南美洲市場。

高端多線同步進行，積極取得國際許可。

生華科的Pidnarulex（CX-5461）新藥也將與輝瑞藥廠PARP抑制劑Talazoparib合併用藥，治療轉移性去勢抵抗性攝護腺癌人體臨床試驗，經費將由輝瑞藥廠和美國攝護腺癌基金會共同贊助。

合一治療糖尿病足傷口潰瘍新藥ON101（商品名：速必一）藥證進度大放異彩！台灣規劃第四季申請健保價，美國除了啟動三期臨床，力拚2023年上半年完成，也將以醫材先卡位，預計今年第四季進入FDA藥證審查；歐盟則力拚明年第二季申請送件，而大陸則進入文件製作和辦件階段。

中裕旗下愛滋病新藥Trogarzo靜脈推注劑型三期臨床試驗解盲數據達標，預計10月向美國FDA申請藥證，最快明年首季上市，搶攻全球愛滋藥物一年高達300億美元的市場。

法人表示，由於新冠風暴未熄，防疫股仍是指標，檢測和藥物最具潛力，已有藥華藥、生華科、逸達、國鼎、心悅生醫、昱厚、台微體等七家生技廠拚打國際賽局，各廠家大都進入二、三期臨床，有機會爭取國際合作和授權。

另在檢測族群中，泰博除承接政府捐贈日本1萬台血氧機訂單，台北市推五倍券加碼優惠，悠遊卡綁定敬老愛心卡，可用「超值激省價」購買電動牙刷、血氧機或血壓計，其中血氧機選用泰博，將為營運添新動能。

台耀除了轉投資台康生獲鴻海集團創辦人郭台銘旗下事業注資入股以外，子公司台新藥也將登錄興櫃，有機會上演母以子貴行情。

(時報資訊)