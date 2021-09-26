蘋果iPhone 13上市後，在手機作業系統向來與iOS分庭抗禮的Android老大哥Google，也可望10月正式開賣Pixel 6，這是Google相隔兩年後再度推出規格、價格都是旗艦定位的手機，另外，去年藉由推出雙螢幕折疊手機Duo回歸手機市場的微軟，日前也亮相新品Duo 2，旗艦新品齊發，供應鏈包括鴻海、和碩、晶技、台達電、玉晶光等，都可望受惠。

隨著歐美在疫苗強力施打下，民眾生活逐漸恢復往常的七、八成，中國則在嚴守邊境與加強PCR檢測頻率下，不僅已經不用戴口罩，日常生活幾乎全面如昔，換新手機的需求也明顯增加，尤其i13系列在成熟市場各國的電信業者加強促銷下，預購都拉出長紅，不僅Pro與Pro Max下單後得1個月左右才能取機，甚至連最不受歡迎的mini，都必須等7～10個工作天才會到貨，這是去年i12 mini上市時從未出現過的榮景。

占有全球智慧型手機作業系統8成市占率的Google，自從推出自有品牌Pixel手機之後，AI功能與相機成像效果一直是Android陣營的標竿之一，Google可望在10月上市高階新機Pixel 6與6 Pro。

Pixel 6系列都將搭載Google第一款專為智慧型手機設計的處理器Tensor，Pro將搭載超廣角、廣角與望遠的三鏡頭主相機，可達四倍光學變焦，螢幕更新率為120Hz，Pixel 6則為廣角與超廣角的雙鏡頭主相機與90Hz螢幕更新率，規格都與市面上大多數品牌的旗艦機在同一水準，尤其Google2020年缺席旗艦機，僅推出規格與價格都屬於中階定位的Pixel 5，2021年回歸旗艦機市場，Pixel系列最被稱道的AI與相機表現備受期待。

2020年正式回歸智慧型手機市場的微軟，第二代雙螢幕折疊手機Duo 2將在今年10月21日上市，比起第一代產品，Duo 2規格終於追上Android作業系統競品腳步，處理器升級至高通最新旗艦驍龍888，相機規格比第一代跟上時代不少，更是微軟第一支支援5G的手機。

(時報資訊)

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