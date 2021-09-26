大陸恒大破產事件傳出官方出手救援，加上Delta變種病毒疫情高峰可望過去，美國聯準會(Fed)縮減購債進度也趨於明朗化，隨著三大不確定因素逐漸消散，投資專家認為，台股等待市場信心回溫，進一步推升量能放大，季底作帳行情可望再催油門。

時序來到第三季尾聲，季底作帳行情表現備受市場關注，由於先前恰逢秋節連假，同時有多重利空事件發酵，導致買氣大幅縮手，排除富時指數調整影響，大盤已連續10個交易日量能不足3,000億元，不過，法人看好季底作帳行情發酵，交投有望穩步復甦。

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，恒大破產危機應屬單一企業問題，不論就時空背景，或是影響規模來看，都與「雷曼兄弟」事件相去甚遠，加上陸官方已有提出解決方案，美股也僅反應一天就消化利空訊息，支撐台股回穩，連兩日皆強彈百點，櫃買指數更已經全數收復「補跌」失土，中小型股率先表態，顯示市場情緒轉趨穩定，買盤有機會加速回流。

群益投顧分析，Fed會議結論幾乎完全符合市場預期，帶動美股大漲，目前量化寬鬆退場已在預料之中，對金融市場波動影響程度可望逐步降低，短期間內資金面變數消散，有助買盤重返風險性資產。

此外，Delta變種病毒對歐美經濟影響程度不高，且隨著疫苗施打普及率提升，目前相對疫情較為嚴峻的地區在9月中旬之後都陸續見到高峰趨緩的跡象，有助於恢復正常消費活動。並可望趕上歐美第四季感恩節、聖誕節消費旺季，且美超額儲蓄金額位處高檔，只要疫情影響趨緩，預料有機會出現報復性消費力道，對照去年同期正值疫情肆虐高峰期，基期相對不高，將更凸顯經濟復甦動能。

(時報資訊)