台股第三季將進入尾聲。展望第四季與年底行情，法人看好企業獲利向上的趨勢，由於基本面是最強支撐，指數仍有挑戰萬八的機會，類股方面，以半導體、雲端伺服器、電動車、航運、塑化五大族群最受市場青睞，可望接力扮演盤面主流，吸引多方買盤加持。

台股7月以來陸續遭逢美科技股回檔、美國聯準會(Fed)提前縮減購債消息，以及恒大破產事件衝擊，導致第三季行情幾經波折，指數一度拉回16,248點，跌落半年線之下。不過，多家大型投顧法人都未下調全年高點看法，依然看好指數有望再闖「萬八」大關，挑戰新高紀錄。

富邦投顧董事長蕭乾祥、凱基投顧董事長朱晏民、群益投顧董事長蔡明彥三大名師一致認為，目前全球經濟循環向上，企業獲利具強勁支撐，強勢族群股價第四季還有表現空間，半導體、雲端伺服器、電動車、航運、塑化產業展望正向，將逐漸展現吸金力道。

準確預料台股第三季以回檔整理機率較高的蕭乾祥表示，短線資金面疑慮解除，加上傳統旺季帶動企業獲利向上，有利於帶動指數第四季衝上全年高峰，包括電子的半導體、雲端概念股，以及搭碳中和商機的電動車族群，為可觀察的重點族群。

朱晏民進一步分析，目前全球製造業庫存普遍僅處於平均水準，科技、非科技業終端需求強勁，預料回補庫存行情至少將維持到年底或2022年初，是台股下半年長多的關鍵因素。凱基投顧並維持指數2021年高點18,500看法不變，iPhone 13熱銷、商用NB需求強勁、伺服器新平台換機週期，以及汽車電子應用開花結果。第四季業績題材樂觀。

蔡明彥表示，台外銷接單維持高檔，上市櫃9月營收、第三季獲利樂觀，預期10月登場的法說行情偏多看待。在傳產部分，由於美國對燃料總體需求已回到疫情前需求恢復正常，且即將進入冬季用油需求旺季，塑化獲利展望樂觀，台塑四寶10月初業績說明會將是多方指標。

此外，近期BDI指數大漲，主要受到全球航運船舶周轉率、準班率持續下降，缺櫃、缺艙、缺工、缺車情況預料延續至年底，支持航運產業榮景延續到2022年上半年甚至全年，航運 貨櫃、散裝族群獲利有撐。

(時報資訊)