台中七期土地標售案，近期除了惠國段的「新四」土地外，還有位於市政北二路與河南路三段的「惠民段141地號」逾5,000坪「新八」土地，即將啟動地上權開發招商案。該地是七期新市政專用區中，現存規模最大的高容積素地，最快10月底公開招標，土地權利金上看50億元。

業者表示，目前七期土地行情每坪約300萬元，位於市政北一路及惠來路口的惠國段「新四」土地，容積率650％，目前公開標售中，底價每坪260萬元；反觀本案基地容積率600％，每坪市價上看250萬元。

依國有非公用土地設定地上權作業要點規定，權利金底價以土地市價之三成至七成計算；目前權利金底價以土地市價五成計算，是投資者認為較合理的期待價格。近期，台中東區干城重劃區設定地上權土地標脫，權利金底價約是土地市價的四成，據此推估，「惠民段141地號」土地權利金上看50億元。

七期「惠民段141地號」土地的主辦單位為行政院農委會農田水利署台中管理處，今年8月通過查估小組初審，目前由農田水利署審查中，將由龍楹工程顧問及群龍策略土地開發團隊進行後續招商事宜，最快10月底公開招商。

台灣房屋集團趨勢中心經理陳定中表示，「惠民段141地號」地上權招標案，過去雖曾流標收場，但隨台中商用市場轉熱，今年烏日區、東區等地上權招標都高奏凱歌。

(時報資訊)