看準房市火熱，台中七期、水湳及烏日區近期將有四塊重量級、大面積精華地陸續公開招標，總底價上看300億元！其中以七期「惠國段」近2,900坪土地、水湳「文商段」近3,000坪土地受矚目，若順利脫標，有機會挑戰七期與水湳地價新高紀錄。

七期「惠國段」182、185、186地號面積近2,900坪「新四」土地，容積率高達650％，是台中市開發強度最高的地目，且七期全區僅有兩個街廓使用分區為「新四」，物以稀貴，每次土地釋出屢創地王。例如「惠國段」90地號、88地號，就被興富發以每坪323萬、350萬打包購入，成七期前後任地王。

台灣房屋集團趨勢中心經理陳定中表示，預計10月6日開標的「惠國段」土地，是七期碩果僅存大面積「新四」土地，且該區段已發展出完善的商業聚落，對有意投入商用不動產的企業頗具魅力，加上台中早前幾次土地標售，溢價率驚人。據此推估，該筆標售案以逾320萬元標脫的機會不小，不排除改寫七期350萬元的地王紀錄。

在四塊重量級標地案中，總面積近3,000坪的水湳經貿園區「文商段」12、13地號土地，堪稱重中之重。台灣房屋中城十四期特許加盟店長王嘉鋒表示，水湳「文商段」標的法定容積率達500％，是經貿園區土地利用強度最高、用途最廣的地目，先前使用分區同樣為文商二的土地，4月標出每坪280萬元的新高價，榮登「水湳新地王」。

水湳「文商段」土地三面臨路、面中央公園，還包含容積移轉，可興建高度超過150公尺的地標建築。原訂6月公開標售，因疫情延後招標，原標售底價113.5億元，換算每坪底價高達380萬元，超越七期當前地王的350萬元，且台中尚未出現單筆總價破百億的土地交易。因此，該筆標的一旦順利標出，勢必刷新紀錄，撼動七期長期以來的霸主地位。此外，2021年土地交易屢創佳績的烏日高鐵特區，原預計興建「ATT購物商城」的1.53萬坪土地將公開標售。

(時報資訊)

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