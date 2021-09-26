百貨周年慶開跑，這次最大的特點是還有振興五倍券加持，國銀也順勢加倍祭出優惠。銀行消金主管表示，各項優惠相加相乘效果相當大，但消費者必須要用對信用卡。

舉例來說，在大葉高島屋刷中信卡最高有24％回饋，而同樣刷50萬元，永豐幣倍卡最高回饋17,800元；遠東百貨刷台新玫瑰Giving卡最高回饋4.8％，高雄夢時代購物中心活動首12日刷聯名卡，累計刷滿350,000元可獲抵用券12,000元。

業者表示，透過五倍券與銀行提供的優惠，這一波消費潮有機會創下百貨公司周年慶歷來最旺紀錄。

中信銀指出，本年度最殺優惠除「大高聯名卡」最高24％回饋，「環球聯名卡」也有最高22％回饋，此外，「台北101聯名卡」最高回饋14％、「南紡聯名卡」達門檻消費者，最高可獲得商品提貨券18,000元，而「漢神聯名卡」最高也有12％回饋。

主推「永豐幣倍卡」的永豐銀，強調SOGO周年慶時消費者者如刷這張卡，50萬元可分10期或12期，最高回饋可達17,800元。永豐銀還指出，包括永豐現金回饋JCB卡、幣倍卡等商品，都還有市場上少見的4％、6％的高回饋，且有別於一般銀行，這些優惠免登錄就可享有。

台新銀則指出，2021年是台新Pay首次進駐新光三越周年慶，因此提供消費者同享店內活動的優惠，對首次加入新光三越會員首刷台新Pay的消費者，可再提供最高400元的回饋。另外，五倍券綁定台新信用卡，10、11月單月刷台新VISA信用卡滿3萬，再享2％刷卡金回饋，每人回饋上限3,000元。

兆豐銀主打的「Mega One一卡通聯名卡」搭配百貨周年慶活動，不限金額享額外加碼1％（上限1萬元）、滿額最高再送1萬元，等於除1％回饋，還能再回饋最高2萬元。

一銀聚焦在義享天地聯名卡，於義享時尚廣場開店慶刷「義享天地聯名卡」吃美食的回饋條件，高達16.7％（滿3,000元回饋500元），還有新戶首刷禮。華銀主推夢時代聯名卡，並針對高消費客群提供高檻滿額回饋，如消費達50萬元送百貨禮券10,000元。

(時報資訊)