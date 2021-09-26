為促成台美啟動雙邊貿易協定（BTA），國內本土企業與在台美國企業的兩大商會—工商協進會與美國商會，將於30日舉行會談，由兩商會的負責人林伯豐理事長與金奇偉會長共商大計，找出解決台美間剩餘貿易議題的路徑。

同時，由於美國政府宣布11月起，入境美國須完整接種疫苗，而國內完整接種疫苗的比重相對不足，雙方也可能會觸及相關議題，尋求是否有其他可彈性處理的空間。

林伯豐與金奇偉兩人，曾於2020年9月9日分別代表台美兩大商會簽署共同聲明，「力挺台美啟動BTA的談判」。林伯豐指出，台美洽簽BTA，雖然對台灣有利有弊，卻是必走的道路。特別美國不僅是台灣的重要市場之一，也是重要的貿易伙伴。

台美雙方這一年來，雖已展開貿易暨投資架構協定（TIFA）的會談，但林伯豐直言，實際上，企業更需要的是BTA以及雙邊投資協定（BIA）。

林伯豐指出，目前台商到美國投資會遇到非常大的障礙，就是台商直接到美國投資都會遭遇到稅務問題，必須藉由第三國家投資美國，才能享受到稅務優惠等麻煩程序，避免這類稅負問題，台美雙方不只是要洽簽BTA，也應洽談BIA。

林伯豐指出，台美雙方不管是洽簽BTA、還是BIA，不只是台商獲利，對美國在台企業也同樣有利，在台美商未來貨品再銷往美國、或是與台商合作到美國投資，彼此都能有所保障。

對此，工商協進會與美國商會都有共識，在中美貿易衝突及疫情之後，市場對供應鏈安全性的擔憂日益加劇，促使全球投資及採購正進行重組，這造成台美雙方的經濟整合快速成長，尤其是公司之間在半導體及其他先進技術等關鍵領域的合作。

因此，也為了台美雙方的繁榮與福址，有進一步加強簽定BTA的合理性，而BTA談判也將提供一個理想機會來解決台美間剩餘的貿易議題。他希望能夠透過美國商會來促使美國政府「重視台灣的投資。」

(時報資訊)