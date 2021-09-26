在與美國檢方達成協議獲得緩起訴後，被拘留在加拿大長達1,028日的華為副董事長孟晚舟，終在當地時間24日獲釋離開加拿大，並於25日晚間約10時抵達深圳，在簡短談話後被送往隔離。

孟晚舟為華為創辦人任正非之女，當初被扣押的消息傳出震撼全球業界，美方並由此展開一連串針對中國與華為的科技制裁。如今這場逾千日的引渡攻防戰雖落幕，但美方對華為發動的斷供、禁買等諸多制裁仍持續進行；且美方與孟晚舟的協議，會否成為美國日後發動另一場對華為官司戰的素材，也受到外界關注。

綜合外媒25日報導，日前曾經傳出美國司法部恢復與孟晚舟進行認罪協商的消息，而孟晚舟24日以視訊方式在加拿大出席美國紐約東區聯邦地區法院的聽證會，最終孟晚舟與美國檢方在法庭上達成緩起訴協議。美國檢方表示，若孟晚舟履行協議義務，將在2022年12月1日撤回對她的指控，加拿大法庭也在同日釋放孟晚舟。

孟晚舟獲釋後，立即在溫哥華時間下午4時許搭乘中國政府包機返回深圳，中國外交部發言人趙立堅並在個人微博發布消息稱，「歡迎回家」。另一方面，加拿大總理杜魯多24日也表示，兩名在中國被關押逾千日的加拿大人已離開中國，將返回加拿大。

報導稱，加拿大警方應美國要求，2018年底在溫哥華機場拘捕正等候轉機的孟晚舟，美方隨後在2019年1月指控孟晚舟與華為23項刑事罪行並要求引渡。孟晚舟因此被拘留在加拿大，展開長期的法庭攻防。

值得注意的是，24日法庭上，孟晚舟對多項指控不認罪。但華爾街日報指出，孟晚舟在一份聲明中，有承認參與不當行為、有不實陳述違反美國對伊朗制裁，美國檢方因此撤銷對她的電信與銀行詐欺指控。美國檢方也表示，孟晚舟等於證實她與華為是有意在伊朗進行活動，欺騙美國政府與金融機構。

此外，華為在25日的聲明透露孟晚舟的官司攻防還沒結束的訊息，華為表示，將繼續在美國紐約東區聯邦地區法院的公司訴訟中維護自己的權利。孟晚舟律師Taylor聲明，孟晚舟不會被進一步起訴，也沒有認罪，期待14個月後對她的指控被完全撤銷。

(時報資訊)